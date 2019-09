Zatímco loni závod absolvovalo padesát borců z osmi států, letos jich bude hned devadesát. Když hlavní mozek akce Jan Švarcbach otevřel v lednu registraci na letošní akci, za čtyři minuty měl kapacitu plnou. „Zájem mě strašně moc potěšil,“ usmál se někdejší kladenský výborný atlet – čtvrtkař, který se postupně dostal i ke kolu a absolvuje na něm všemožné výzvy.

Nakonec si jednu sám i vymyslel a Bohemia Divide má mezi jezdci úspěch.

Zasoutěžíte si při ní, ale o umístění až tolik nejde, dokonce se ani nevyhlašují vítězové. Nejpozději během sedmi dnů musíte urazit přesně zadanou trasu měřící sedm set kilometrů. Podíváte se kousek do Rakouska, pak na Rožmberk, Zlatou Korunu, vystoupáte na Kleť, sjedete Blanským lesem na zámek Kratochvíle, zastavíte u památníku Christiana Battaglii nedaleko Blatné. „Tenhle průkopník amatérské cyklistiky, hrdina povídky Otty Pavla Baroni na kolech, byl šlechtickým potomkem a za svůj život najezdil neuvěřitelných 935 tisíc kilometrů, aby nakonec zemřel v šestasedmdesáti letech také na kole,“ překvapuje zajímavostí z trasy Jan Švarcbach.

Jeho závod se postupně přesune i do středních Čech: Třemšín, Brdy, Křivoklátsko, Budeč, hora Říp.

Kladenský patriot Švarcbach letos zavede peloton i do svého rodného města, kde v kavárně Lodestar bude jeden z kontrolních bodů. Závodníci si zde odpočinou a občerství se. A tak si Kladeňáci budou moci dát oblíbenou kávu s těmito dobrodruhy. První účastníci se na Kladně objeví v odpoledních hodinách v pondělí 23. září, ale většina městem projede během úterý a středy.

Po pomyslné půlce závodu vyrazí cyklisté přes Kokořínsko a Máchovo jezero na Ještědský hřeben, který je velkou výzvou pro již unavené závodníky. A pak už do Lužických hor, do Krásné Lípy, přes nejsevernější výběžek Česka tzv. Nordkap do Varnsdorfu, kde v pivovaru Kocour trasa končí. „Loni sem jako první dorazil za dva a tři čtvrtě dne Miroslav Franěk zvaný Indián. Za 6,5 dne dojel nejstarší účastník, osmašedesátiletý Dalibor Gut. Jediná žena v pelotonu Jitka Válová zdolala trať za čtyři dny a třináct hodin,“ popisuje ročník 2018 Švarcbach.

Podle něj není závod jen o cyklistice. Spíš rozhoduje výdrž, třeba i spánková.

„Výhodu mají borci, kteří se dokáží poprat se spánkovým deficitem. Rozhoduje také taktika, kdy a kde přespat. Někdo preferuje ubytovny, jiný si jen trochu zdřímne u cesty. Vloni také náročnost trati ztížilo počasí, kdy došlo k velkému ochlazení po silném orkánu.“

Cyklisté se pohybují terénem vybíraným ale tak, aby byl sjízdný a úseků s tlačením bylo co nejméně.

Přesto je celkové převýšení na sedmisetkilometrové trati úctyhodných 15 kilometrů.

„Pro všechny to má být hlavně cyklistická projížďka bez limitu a zážitek, při které je možné něco zajímavého vidět. Letos se na startu objeví řada známých tváři české bikepackingové komunity, ale také zajímaví lidé ze světa jako třeba francouzský pár Patricia Berthelier a Andre Perez, kteří na podobných závodech projeli velkou část Evropy a zaujal je i náš podnik. Bohemia Divide si nadělili jako dárek při letošním odchodu do důchodu,“ vypráví Švarcbach, jemuž s organizací pomáhají přítelkyně Erika Tomešová, Borek Chadima a jeho syn Jiří.

I v takhle úzkém kruhu jsou schopni zařídit vše podstatné. Letos budou novinkou třeba trackery, což jsou přístroje, které přesně určují polohu každého závodníka, a díky nimž budou mít všichni o všech mít přehled na webu. A pořadatelé jistotu, že všichni projeli stanovená místa.

Až se jim to povede, a třeba loni nedojelo jen deset ze 49 borců, vše společně oslaví ve zmíněném varnsdorfském pivovaru Kocour, kde bude připravena na sobotu 28. září od 18:00 afterparty včetně živé kapely. „Tam jsou zváni i kolemjdoucí nebo kolemjedoucí,“ dodal Jan Švarcbach.

Zbývá jen držet palce, aby se na konci září v hlavním městě Šluknovského výběžku sešlo co nejvíc těch, kteří o týden dříve vyrazí z Vyššího Brodu.