„Dlouho jsem neviděl tak pracovitou sestavu. Hráči mají chuť trénovat a zlepšovat se,“ pochvaluje si po šesti odehraných zápasech trenér Milan Fortuník, který po uplynulé sezoně sáhl k zásadní změně koncepce. Z týmu odešli lídři Zajíček s Křesťanem nebo sourozenci Mikulenkové. „Když jsme dávali mužstvo dohromady, tak jsme zjistili, že musíme sáhnout po cizincích,“ vysvětluje Fortuník.

Do týmu proto přišel nejen juniorský reprezentant Petr Špulák, ale také finský smečař Niklas Seppänen, americký blokař David Hancock, nizozemský nahrávač Gijs van Solkema a lotyšský univerzál Kristaps Platačs. A nově složené mužstvo začalo vyhrávat! V rámci extraligy uspělo proti Zlínu, Beskydám, Ústí nad Labem i Ostravě. Recept na Kladno našli jen pražští Lvi a České Budějovice.

„Musím říct, že se to docela povedlo poskládat. Přišli navíc samí mladí kluci, takže mám radost, že to můžu stavět na nich. Zatím z toho vycházelo, že méně odehráli starší kluci jako Hýský, Lohr nebo Fortuník. Celkově to konečně teď dostalo směr, jaký bych si představoval,“ usmívá se kladenský trenér. Po sezoně mu ale do smíchu tolik nebylo. Několik hráčů, na nichž se chystal i dál stavět, se rozhodlo v týmu nepokračovat.

„Jirka Mikulenka dostal docela veliký prostor, přestože se mu nedařilo. Jeho reakce ale byla k našemu klubu hodně odmítavá, což mě překvapilo. Já razím teorii, že pokud tu někdo nechce být, tak ať jde,“ vykládá Fortuník. Přestože se svým týmem ještě v předminulé sezoně chtěl sahat po titulu a stavěl na cizincích Staplesovi, Palaciosovi a Okošanovičovi, loni musel kvůli finanční situaci začít spoléhat na domácí hráče. Příchod koronavirové pandemie s sebou totiž nesl také sníženou podporu ze strany partnerů i města.

„Celkově to šlo do takových čísel, že jsme věděli, že tým nemůžeme stavět na takovém množství cizinců, protože nemůžeme platit transfery. Proto jsme to hrozně osekali,“ přiznává kladenský trenér, podle jehož slov už se finanční stránka klubu opět výrazně zlepšila. Díky tomu mohly přijít do Kladna nová jména, která můžou pomýšlet na výraznější úspěch v extralize už letos nebo v dalších sezonách.

„Řešíme, jak budeme mužstvo skládat do další sezony, ale projev týmu se mi líbí už teď,“ neskrývá Fortuník. Tomu se už poněkolikáté podařilo vytipovat v cizině velmi kvalitní hráče. „S asistenty fungujeme tak, že někdo z nás udělá prvotní síto a poté ty hráče důkladně zkoumáme. Nejen, že si necháme poslat video a statistiky, hlavně dáváme na to, že se ptáme lidí, kteří s těmi hráči nebo proti nim hráli. Vždycky jsme lpěli na tom, aby se sem hráč nejprve přijel podívat. Nejen, abychom ho viděli, jak vypadá, ale také proto, že mu nemusí sednout Kladno, Česká republika nebo třeba hala. Při výběru jsme měli někdy štěstí, ale někdy jsme se i spálili. Letos jsme ale snad sáhli správným směrem,“ zakončuje.