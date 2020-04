Volejbalistky Malibu Mladá Boleslav za sebou mají první ostrou sezonu. Jako nováček druhé ligy skončily ve skupině B na posledním místě.

Volejbalistky Malibu Mladá Boleslav | Foto: Martina Ulíková

Pro klub ani samotné hráčky to ale žádná tragédie není, v podstatě s tím počítaly. „Jakožto nováček volejbalových soutěží bychom měli začínat v nejnižší lize, tedy ve druhém výkonnostním patře krajského přeboru. Jenže ten se hraje na antuce a my jsme chtěli hrát rozhodně v hale,“ vysvětluje poněkud složitější start do první sezony šéfka volejbalové sekce jinak futsalového Malibu Martina Ulíková. „A jelikož licence na KP 1 nebyla k mání, museli jsme odkoupit licenci druholigovou,“ doplňuje s tím, že ta se nakonec podařila pořídit od Uherského Hradiště.