Mladá Boleslav - Boleslavská sokolovna první březnový víkend praskala ve švech. Téměř dvě stovky capoeiristů z České republiky se sem vydalo pro nové pásky – někteří pro svůj úplně první, jiní pro vyšší, kterým trenéři ocenili jejich schopnosti a přístup k tréninku. Zejména na dětské účastníky se přijeli podívat i rodiče a prarodiče a v sobotu odpoledne tak v sokolovně opravdu nebylo téměř k hnutí.

Capoeira, což je brazilské bojové umění, zažívá v posledních letech v České republice velký boom. Zatímco dříve se na Batizado, což je slavnostní předání prvních pásků, a troca de cordas – tedy udělení pásků vyšších, konalo v republice každý rok jen jednou, nyní se tento capoeiristický festival každý rok opakuje již třikrát. V Mladé Boleslavi, Olomouci a Liberci. A vždy se jedná o několikahodinovou slavnost. „Na každé akci nové pásky dostane zhruba 200 lidí. Je to fajn, že to nejsou jen děti, ale i dospělí. Odchovanci původních klubů si zakládají svoje nové a přivádějí capoeiru do dalších měst,“ vysvětlil boleslavský trenér a hlavní pořadatel víkendové akce Karel Popovič.