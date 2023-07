V pátek je na programu Rally Bohemia shakedown a také první speciálka v Sosnové. Ta se letos do klasifikace započítávat bude.

Rally Bohemia v Mladé Boleslavi | Foto: Deník/Michal Bílek

Po uzávěrce přihlášek čítají startovní listiny jubilejního 50. ročníku Bohemia Rally Mladá Boleslav přes sto posádek. Šedesát vozů je přihlášeno do MČR v rally soudobých vozidel, které doplní dva speciály WRC v Poháru pořadatele. V šampionátu historických vozidel odstartuje 28 posádek a 19 speciálů se představí divákům v rámci Bohemia Legend. Do Bohemia Eco Energy Regularity se zapojí dvacítka soutěžících.

Celkem dvanáct rychlostních zkoušek jubilejní Bohemky je rozděleno do dvou etap a do soutěže posádky odstartují tradičně už v pátek na divácké superspeciálce v Sosnové. Délka soutěže je 468 kilometrů, z čehož necelých 142 kilometrů tvoří měřené rychlostní zkoušky. První etapa je stoprocentně asfaltová, nedělní závěrečná zahrnuje přes tři kilometry šotoliny.

O další absolutní prvenství bude bojovat tradičně posádka Jan Kopecký a Jan Hloušek. Úřadující mistr republiky je rekordmanem v počtu prvních míst na Bohemce. V Mladé Boleslavi zvítězil zatím desetkrát a o čtyři vítězství tak překonal Romana Krestu. „Bohemka je nejblíže od mého bydliště a také díky sídlu společnosti Škoda a továrního týmu je to můj druhý domácí závod. Padesáté výročí je úžasná historie, ale z tohoto pohledu mě mrzí, že z programu zmizely takové legendární erzety jako například Navarov. To byla jedna z perel českého mistráku. Uvítal bych víc testů na severu Čech, ale na druhou stranu vím, jak složité je v dnešní době uspořádat jakýkoliv závod. Do Mladé Boleslavi odjíždíme s jasným cílem, vybojovat pro náš tým další vítězství,“ netají se svými plány Jan Kopecký.

Na letošní Bohemce budou k vidění na trati hned dvě WéeRCéčka

Jedním z největších aspirantů na absolutní vítězství je také Václav Pech, který jako jediný dokáže pravidelně držet krok s Janem Kopeckým a leckdy ho i porazit. „Těším se na souboje s Honzou a doufám, že se budeme zase tahat až do posledního kilometru, aby si nás fanoušci pořádně užili. Ale na Bohemce to nebude jenom Honza, hodně mě zajímá porovnání se dvěma moderními speciály WRC. Tahle auta jsou koncepčně o více než deset let modernější než náš Focus. Jinak víme, do čeho jdeme a nebude to rozhodně snadné. Popravdě se úplně netěším na Zvířetice. I když si šotolinu vždy užívám, tenhle konkrétní úsek mi úplně nesedí a naše auto tam dostává hodně zabrat. Jinak se mně koncept Bohemky moc líbí, těším se na fanoušky a věřím, že si všichni naplno užijeme už padesáté výročí této soutěže,“ poznamenal zkušený Václav Pech.

V okolí rychlostních zkoušek Bohemia Rally bydlí mnoho závodníků a jedním z domácích je Věroslav Cvrček, který patří do skupiny mladých jezdců, startujících v nejsilnější třídě RC2. „Bohemka je pochopitelně náš podnik, ale z pohledu jezdce to není žádná velká výhoda. Sice znám charakter rychlostních zkoušek, ale to může říci vlastě kompletní špička našeho šampionátu. A například Zvířetice jsem nejel, takže ty pro nás budou úplně nové. Domácí závod ale přináší skvělou atmosféru, a především podporu našich fanoušků a přátel, kteří nejezdí na všechny soutěže. Na Bohemce jsme doma a doufám, že se nám podaří zajet slušný výsledek, protože konkurence bude silná,“ řekl Věroslav Cvrček.

Dalším domácím jezdcem je Aleš Jirásek, který přešel do rally z okruhových závodů teprve minulý rok. Na novou disciplínu se ale rychle adaptoval a soutěže mu sedí, i když tvrdí, že se má stále co učit. „Po roce se vracíme na místo činu. Přesně před rokem to byla moje premiérová Bohemka a předcházelo jí jen pár dalších startů. Takže mohu říci, že mám více zkušeností a jsem rád, že se vracím na domácí závod v lepší formě. Tlak domácího prostředí mně nevadí, naopak si ho užívám. A beru to jako příležitost k setkání s fanoušky a kamarády, protože času je v dnešní době opravdu málo. V polovině sezóny jsem docela rozjetý, čeká nás ještě test v Bělé, kde doladíme nastavení podvozku. Nový setup vyzkoušíme na shakedownu a pak už se do toho pustíme naostro. A doufám, že ve svižném tempu od začátku až do konce,“ prozradil Aleš Jirásek.

Na jubilejní Bohemku se těší také Adam Březík, kterého tradičně naviguje Ondřej Krajča. „Tratě Bohemky jsou úplně jiné než u nás na Moravě. Těším se do Sosnové na okruhovou speciálku, je to velká show pro diváky, kteří uvidí téměř celou erzetu. Vítaným zpestřením jsou pro mě také Zvířetice a jsem zvědavý na nový začátek Kvítkovic. Do Mladé Boleslavi se každoročně těšíme, protože se koná v prostředí společnosti Škoda, za kterou jezdíme,“ nechal se slyšet Adam Březík.

Do absolutní domácí špičky patří také posádka Dominik Stříteský a Jiří Hovorka. „Náš tým má letos opravdu nabitý kalendář. V neděli jsme se vrátili z motokárových závodů v Itálii a naplno běží přípravy na Bohemku. V Boleslavi se nám v minulosti poměrně dařilo a tuto bilanci bych chtěl udržet také na letošním jubilejním ročníku. Po Hustopečích jsem dobře naladěný, potřebujeme zabrat a připsat si další body do šampionátu,“ komentoval své cíle Dominik Stříteský.

