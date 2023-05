Vrchol sezony Extraligy smíšených družstev je tady. Brněnská XArena bude opět dějištěm závěrečného turnaje nejlepších čtyř celků. V druhém největším městě republiky se během jednodenního turnaje utkají pořádající SLATINA, FSpS - další klub z moravské metropole, nováček z Ostravy a na čtvrtý titul v řadě útočící tým Benátek nad Jizerou.

Benátečtí badmintonisté chtějí extraligový titul! | Foto: ČBS

Historicky nejkvalitnější a také nejvyrovnanější byl ročník 2022/2023 v Extralize smíšených družstev badmintonistů. Soutěž má teď před sebou už jen samotný vrchol, závěrečný turnaj Final Four, který se koná nově v jediném dni, a to během soboty v brněnské XAreně, blízko brněnskému letišti v Tuřanech.

Na čtvrtý titul v řadě bude útočit celek z Benátek nad Jizerou, který ovládl i letošní základní část. „Nemáme to ale postavené tak, že musíme vyhrát. Když se to nepovede, klubový život jde dál. Naším cílem je být konkurenceschopný tým, který má ambice bojovat o mistrovský titul,“ říká před turnajem Petr Martinec, prezident oddílu ze Středních Čech.

Papírově největším soupeřem pro obhájce titulu by měl být pořadatel závěrečného turnaje, SK Stavos Brno Slatina. Klub, který má vždy ty nejvyšší ambice, nezvládl podle představ základní část a do Final Four se musel probojovat přes play- off. V domácím prostředí ale bude tým stavitele Ladislava Vorla extrémně motivovaný, což i známý český funkcionář přiznává. „Náš tým udělá všechno pro to, aby titul zůstal ve Slatině,“ nebojí se velkých ambicí muž, který po dlouhá léta organizoval i největší český turnaje Czech Open.

Třetím účastníkem je pak nováček soutěže - B. O. Chance Ostrava. Zajímavý mix mladých hráčů kolem nejlepší české singlistky Terezy Švábíkové zaznamenal hned při své premiérové sezoně velký úspěch. Dosáhl totiž na přímý postup do Final Four, když skončil po základní části na druhém místě. „Rozhodne síla kádru a momentální forma, nebo psychická pohoda. To ale neříkám nic světoborného, je jasné, že medaili chceme,“ potvrzuje ambice také Marek Švábík, vedoucí družstva ze Severu Moravy.

Posledním a nejpřekvapivějším účastníkem je další brněnský klub FSpS. Sezonu zachraňoval celek kolem skvělého českého deblisty Ondřeje Krále až opravdu last minute, ve čtvrtfinále play-off pak překvapivě vyřadil favorizovanou Plzeň, a jak se zdá, tahle role mu svědčí. „Určitě do turnaje nepůjdeme s tím, že už nemáme o co hrát. Právě naopak,” komentuje Jakub Mazúr, hlavní trenér FSpS.

Opora ostravského týmu Tereza Švabíková.Zdroj: ČBSOd sobotních deseti hodin proběhnou souběžně na čtyřech kurtech nejprve semifinálová utkání, v kterých nastoupí Benátky nad Jizerou proti FSpS Brno a pořadatelská SLATINA proti B. O. Chance. Vítězné celky pak ve večerním programu - od 18 hodin - nastoupí k finálovému utkání, poražení semifinalisté si to rozdají o třetí místo.

Jednotlivá utkání se hrají do 4 vítězných bodů. Do XAreny ve čtvrti Brno - Slatina jste srdečně zváni. Příležitostí, kdy na jednom místě uvidíte nejlepší české, polské, nebo dánské hráče, totiž v Čechách tolik není. O tom, jestli titul zůstane v Brně, počtvrté v řadě poputuje do Benátek nad Jizerou, nebo si ho odveze nováček z Ostravy, se dozvíme v sobotu kolem 20. hodiny večerní.

