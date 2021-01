Jabkokros je již proslulý vysokou sportovní úrovní i výbornou organizací. Vítězem prvního zdejšího závodu v roce 2009 se stal Vladimír Kyzivát, který v dalších ročnících přidal další tři triumfy. Na nejvyšší stupeň zde dále dosáhli Karel Hník, Martin Bína a Adam Ťoupalík. V roce 2016 vyhrál Radomír Šimůnek mladší, dále dvakrát Tomáš Paprstka a před rokem Michael Boroš.

Poslední vítěz Boroš nebude chybět ani na startu letošního závodu. O prvenství budou rozhodně usilovat i další zmiňovaní Tomáš Paprstka nebo Adam Ťoupalík, úřadující mistr republiky v silniční cyklistice a republikový šampion v cyklokrosu z roku 2015 – tehdy mu přitom bylo pouhých osmnáct let. Celkem je na startovní listině závodu mužů na třicet jmen.

Závod žen má početně slabší zastoupení. Obhajovat loňský titul mistryně ČR bude Pavla Havlíková, na startu se mimo jiné dále objeví i Nikola Nosková, vítězka Toi Toi Cupu 2020 Karla Štěpánová nebo dvě loňské medailistky Tereza Švihálková a Nikola Bajgerová.

Jako první vyrazí na trať ženy, a to přesně v poledne. Závod mužů začíná před půl druhou a v přímém přenosu ho bude vysílat Česká televize.

A jak to vypadá s tratí? Celkem 2600 metrů dlouhý okruh letošního závodu částečně zasahuje do lesa, úsek v obci je veden v těsném okolí fotbalového hřiště a kynologického cvičiště. Oproti loňskému ročníku Jabkokrosu je trať v několika pasážích rozšířená a také ubylo pár zatáček.

„Mou snahou bylo, aby se okruh líbil jak divákům, tak závodníkům, aby se k nám vždy rádi vraceli. Závodníci se nesmí nudit, to znamená vymyslet vychytávky v podobě překážek, různě zakroucených zatáček, změn povrchů trati. Zkrátka trať musí být členitá a hravá,“ řekl webu cyklokros.cz ředitel závodu Radek Beneš.

Velkou neznámou bude počasí. V posledních dnech zasypal Jabkenice a blízké okolí sníh. Podle předpovědi by v noci na sobotu mělo mrznout, a tak by mohla být trať v den závodu tvrdší.

„Může být vše. Umrzlý sníh, umrzlé koleje, co se vyjezdily v bahně, může být měkko a hlubší bahno. Přes noc hlásí minus 4-5, přes den kolem nuly. Ať tak či tak, bude to těžké. Trať je proti minulým rokům víc do tahu, víc rovin, méně zatáček, z nejnižšího místa tratě je to zas delší než dřív nahoru,“ okomentoval trať závodník Ondřej Zelený pro web mtbs.cz.