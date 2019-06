Ziskem zlatých medailí zakončili svou letošní sezónu elévové Florbalové akademie Mladá Boleslav. Poslední výrazný úspěch zaznamenali elévové první červnový víkend na jubilejním dvacátém ročníku prestižního mezinárodního turnaje Salming Nisa Open 2019, který se konal v liberecké Aréně. V třídenním zápasovém maratonu celkem šedesáti čtyř týmů v kategorii vybojovali zlato.

Do finálové čtyřky v turnaji se probojovaly celkem tři týmy, se kterými se boleslavští elévové v rámci ligových turnajů prvního koše ve Středočeském kraji a v Praze potkávali po celý rok. Souboj o první místo libereckého turnaje svedli chlapci (s trojčlennou dívčí posilou) v podstatě tradičně s týmem Sparty. Utkání bylo napínavé do posledního okamžiku, vyrovnaný souboj nakonec rozhodly až nájezdy, ve kterých byla úspěšnější Boleslav. „Se Spartou jsme o prvenství bojovali po celou sezónu. Jednou jsme vyhráli my, jednou oni. Je skvělé, že poslední vzájemný souboj sezóny jsme rozhodli v náš prospěch. Děti si to určitě zasloužily, hrály s neskutečným nasazením a v Liberci zúročily všechno, co se za celý rok naučily. Jsem na ně neuvěřitelně hrdý, pro trenéra byl takový tým a jeho výkon odměnou,“ prohlásil trenér elévské kategorie FA Jindřich Pužman.

Zdůraznil, že jeho hlavním cílem je hráče nejen naučit hrát kvalitní flórbal, ale hlavně v nich povzbuzovat touhu po sportu a fair play. „Není důležité vyhrát, ale umět dát do hry srdce a nikdy se nevzdávat. Vítězství je pak až příjemný bonus. To si snad kluci z tréninků i turnajů odnášejí,“ doplnil.

Radost ze sezony mohou mít i mladší žáci Florbalové akademie. Tým, který v minulosti nedosahoval významných výsledků a končil ligu na nízkých pozicích, se letos dokázal probojovat z devátého koše do koše pátého. A pěkným výsledkem skončila i chlapecká přípravka. Na začátku sezony naprosto nesourodý tým, v němž většina chlapců držela florbalku prvně v životě, postoupil na konci sezóny do druhého koše středočeské ligy a končí tak mezi dvanácti nejlepšími celky v kraji a Praze.