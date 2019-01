Bezděz /FOTOGALERIE/ - Bláto, bláto, bláto a zase bláto. Anebo také Ježek, Ježek, Ježek a Ježek. Bláto je už součástí závodů Author 50 Bezděz. Závodů na horských kolech na 50 kilometrů. A Václav Ježek z Mladé Boleslavi když dorazí, tak vyhraje. Letos vyhrál počtvrté za sebou v řadě.

Václav Ježek, v současné době jezdec týmu Ivar CS Author, vyhrál vloni o jednu minutu a dvě vteřiny. Letos bylo jeho vítězství těsnější. V závěrečných kilometrech totiž jela na čele trojice Ježek - Daniel Valášek a Martin Splítek. Ježkovi se v závěru podařilo soupeře udolat a trojice se roztrhala. Do cíle dojel Ježek n náskokem 14 vteřin před druhým Valáškem a 25 vteřin před třetím Splítkem.

Mezi ženami byly rozdíly daleko větší. Absolutní vítězkou se stala Lenka Cibulková, která si na 50 kilometrech udělala před druhou Irenou Syrovátkovou náskok 8 minut a 20 vteřin. Celkově třetí do cíle dojela Eliška Krčková, ta se stala vítězkou kategorie do 18 let.

„Trať byla těžká, nicméně po předešlém dnu, kdy celý den pršelo a louka u startu byla plná vody, bylo tohle počasí takřka příznivé. Bláta a vody na trati bylo ale dost," uvedl Petr Klouček, hlavní pořadatel a organizátor závodů pod Bezdězem.

Výsledky vložených závodů mládežnických kategorií

Odrážedla. 1. Martin Ryšavý, 2. Sára Vokrouhlecká, 3. Zuzana Urbanová, 4. Pavlín Orlowská, 5. Eliška Fuková, 6. Lucie Šplíchalová, 7. Ester Černá, 8. Barbora Lazwičková, 9. Martin Valach, 10. Jan Chudoba, 11. Jakub Nosek, 12. Petr Kolář, 13. Filip Švancara.

Dívky Z 6: 1. Viktorie Strádalová.

Chlapci M 6: 1. Vojtěch Kolář, 2. Štěpán Gorog, 3. Samuel Kříž, 4. Marek Češka, 5. Štěpán Votýpka, 6. Jakub Červinka, 7. Jakub Cibulka, 8. Patrik Loukotka, 9. Jakub Švancara, 10. Petr Přibyl, 11. Marek Černý, 12. Jakub Skála, 13. Štěpán Kurka, 14. Jakub Novotný.

Dívky Z 7-10: 1. Adéla Rozsypalová, 2. Adéla Hladíková, 3. Anežka Kluchová, 4. Kristýna Petschová, 5. Terezie Chudobová, 6. Lucie Šlamborová, 7. Aneta Dlouhá, 8. Tereza Urbanová,9. Alice Vokrouhlecká, 10. Adéla Langerová.

Chlapci M 7-10: 1. Štěpán Rozsypal, 2. Václav Ježek, 3. Radim Zeman, 4. Martina Lamač, 5. Jakub Mittner, 6. Vít Valach, 7, Mikuláš Volek, 8. Jan Fuka, 9. Jakub Lidický, 10. Jan Kučera, 11. Tomáš Lidický.

Dívky Z 11-14: 1. Štěpánka Lanková, 2. Adéla Zimová.

Chlapci M 11-14: 1. Tomáš Doležal, 2. Jan Mottl, 3. Jakub Skála.

Výsledky závodu na 50 kilometrů

Ženy do 18 let: 1. Eliška Krčková 1:59:03; 2. Kamila Janů 2:01:23; 3. Zuzana Ondečková 2:13:10.

Ženy 19 - 29 let: 1. Klára Zadáková 2:05:51; 2. Petra Sůsová 2:13:05; 3. Lenka Šlechtová 2:25:13.

Ženy 30 - 39 let: 1. Lenka Cibulková 1:49:26; 2. Irena Syrovátková 1:57:46; 3. Ivana Kopecká 2:04:37.

Ženy 40 - 49 let: 1. Pavla Jáčová 2:03:34; 2. Michaela Miková 2:10:16; 3. Hana Hrubá 2:12:51.

Ženy nad 50 let: 1. Hana Kadlecová 2:03:21; 2. Radmila Madarová 2:36:03; 3. Eva Lidická 2:40:21.

Muži do 18 let: 1. Jan Brňák 1:41:40; 2. Václav Brzobohatý 1:42:44; 3. Jan Hlaváček 1:45:00.

Muži 19 - 29 let: 1. Ondřej Mikule 1:38:05; 2. Radim Hlůžek 1:38:32; 3. Filip Trenda 1:39:13.

Muži 30 - 39 let: 1. Ota Zima 1:37:54; 2. Daniel Polman 1:37:58; 3. Martin Turner 1:38:08

Muži 40 - 49 let: 1. Tomáš Jiránek 1:34:39; 2. Kamil Polák 1:37:51; 3. Luboš Toman 1:38:00.

Muži 50 - 59 let: 1. Václav Kocián 1:38:27; 2. František Klouček 1:3840; 3. Vlastislav Holub 1:44:05.

Muži nad 60 let: 1. Richard Vosyka 1:38:46; 2.Ladislav Smitka 1:56:08; 3. Josef Bystrianský 1:58:23.

Muži Elite: 1. Václav Ježek 1:28:11; 2. Daniel Valášek 1:27:25; 3. Martin Splítek 1:28:36.

Tandemy: 1. Lukáš Kopecký - Jana Kopecká 1:47:16; 2. Eva Nádvorníková - Tomáš Zlámal 2:05:24; 3. Michal Strnad - Martin Nikl 2:12:20.

NH Car Tour (závody Author 50 Český ráj + Author 50 Bezděz)

Ženy do 19 let. 1. Lucie Pudilová, 2. Tereza Horová, 3. Natálie Kurková.

Ženy 19 - 29 let. 1. Klára Zadáková, 2. Pavlína Havlíková, 3. Marie Novotná.

Ženy 30 - 39 let: 1. Lenka Cibulková, 2. Helena Krejčíková, 3. Jana Dostálová.

Ženy 40 - 49 let: 1. Pavla Jáčová, 2. Hana Hrubá, 3. Jarmila Trnčíková.

Ženy nad 50 let. 1. Hana Kadlecová, 2. Radmila Madarová, 3. Miroslava Novotná.

Muži do 18 let: 1. Jan Hlaváček, 2. Jan Toman, 3. Matěj Trnčík.

Muži 19 - 29 let: 1. Radim Hlůžek, 2. Jiří Svoboda, 3. Filip Trenda.

Muži 30 - 40 let: 1. Daniel Polman, 2. Radim Sinkovský, 3. Ota Zima.

Muži 40 - 49 let: 1. Tomáš Jiránek, 2. Kamil Polák; 3. Ivo Netík.

Muži 50 - 59 let: 1. František Klouček, 2. Vlastislav Holub, 3, Václav Kocián.

Muži nad 60 let: 1. Ladislav Smitka, 2. 2. Jan Pavelka, 3. Josef Bystrianský.

Muži Elite: 1. Martin Splítek, 2. Michal Kubín, 3. Lukáš Toman.

Tandemy: 1. Michal Strnad - Martin Nikl.