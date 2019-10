Lepší florbalový zápas v Česku není. Tedy alespoň z dlouhodobého pohledu podle toho, jaké obsazení mělo Superfinále v posledních dvou sezonách: Mladá Boleslav vs. Vítkovice. Oba týmy si rozdělily tituly po jednom.

V probíhající základní části je zatím o trochu lepší Boleslav, která po šesti kolech beze ztráty bodu vede tabulku. Vítkovice jsou čtvrté, ztratily čtyři body.

„Čeká nás dosud nejtěžší zápas superligové sezony, ve kterém samozřejmě toužíme uspět. Hrajeme doma, chceme být co nejodvážnější a jít si pro vítězství,“ říká boleslavský trenér Petr Novotný. Jedním z klíčů k úspěchu může být pevná boleslavská defenziva, která v dosavadních šesti zápasech inkasovala jen třináct branek. Její ústřední muž, brankář Lukáš Bauer držící úspěšnost zákroků nad 93 procenty, říká: „Hrajeme dobře dozadu, většinou na mě zbývají jednodušší zákroky. Těch těžkých bylo víc až posledně v Liberci. Podstatně jsme se zlepšili v blokování střel, taky jsme poctivější v návratu do obrany při brejcích soupeře.“ Do výčtu “zlepšováků“ boleslavské defenzivy patří i posila Patrik Suchánek, což Bauer potvrzuje: „Hodně toho odbrání, ví, kam si stoupnout, je to moc šikovný hráč.“

Bauerovým protějškem v bráně nejspíš bude jeho reprezentační parťák Lukáš Souček. Po zranění už odchytal poslední zápas Vítkovic proti Chodovu (3:2). „Od začátku září trénuje prakticky naplno. Určitě bude připravený,“ předpokládá Bauer.

Domácí v úvodu uctí památku Petra Grünfelda, majitele společnosti Technology, generálního partnera klubu, který nedávno náhle zemřel.