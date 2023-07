Prvního turnaje na novém footgolfovém hřišti v Michalovicích se zúčastnila čtyřicítka hráčů. Někteří dorazili dokonce ze Slovenska.

Otevírací turnaj na footgolfovém hřišti v Michalovicích | Foto: FootGolf Mladá Boleslav

Otvírací turnaj nově vybudovaného footgolfového hřiště v areálu tamního golfového proběhl v sobotu. A byl úspěšný! To lze soudit podle počtu účastníků a také zahraných výsledků. Navíc to potvrzuje jeden z organizátorů klání Petr Polanka: „Všechno klaplo, jak mělo. Dorazila asi čtyřicítka hráčů, a to jak zkušených footgolfistů, tak i začátečníků z řad veřejnosti. Velké uznání pak od všech přítomných sklidilo naše nové hřiště.“

Na něm se kromě několika českých reprezentantů proháněli i footgolfoví nováčci. Vzdor šílenému vedru bylo hřiště využité samotnými hráči i po skončení oficiální soutěžní části.

Dělené první místo v absolutním pořadí nakonec s výsledkem sedm ran pod par na osmnácti jamkách zahráli slovenský reprezentant z Trnavy Mário Polach a fotbalista Mnichovohradišťského SK Patrik Vegricht. Třetí místo s výsledkem -6 bral známý zpěvák a vášnivý footglofista Jakub Děkan. Čtvrté místo pak podělili domácí favorité – s výsledkem čtyři pod par jimi byli Michael Šisler s Petrem Polankou.

Mezi ženami zvítězila Michaela Knappeová s výsledkem +5. Jenom o kop horší byla druhá Lucie Strnadová, třetí místo si vykopala Lenka Kosová (+10). Absolutní vítěz Mário Polach bral zlato ještě v kategorii seniorů nad 45 let před druhým Romanem Herčíkem a třetím Liborem Bombalou. Mezi juniory zahrál nejlépe Slovák Jakub Polach (+15). Ten vyhrál o ránu před druhým Šimonem Haluškou a třetí byl Jan Jakub Kocian.

