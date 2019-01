Belgie - Poslední dva závody letošního roku zastihli některé mladé cyklisty z IVAR CS AUTHOR Teamu v reprezentačním dresu v Belgii. Tam už někteří odjeli dva závody světového poháru. Poslední dva závody roku se jeli v Bredene (29.12. – Brico Cross) a Diegemu (30.12. - Superprestige). A v tom prvním si kadet Matěj Stránský připsal cenné vítězství.

Od začátku závodu kadetů v Bredene jela na čele dvojice, v níž jedním z jezdců byl Boleslavák Matěj Stránský. Kluci se střídali, v posledním kole nasadil Matěj k trháku a bezpečně si dojel pro parádní vítězství. V juniorech se dařilo Tomáši Ježkovi, který obsadil sedmou příčku, Josef Hladík dojel čtrnáctý a Bruno Stoček osmnáctý. V ženách dojela Tereza Vaníčková na 29. místě

Už o dva dny později, 30. prosince, se jel v Belgii další závod Superprestige v Diegemu. „V Belgii jsou všechny závody hodně sledované, diváci chodí doslova houfně. Atmosféra byla parádní. Už na juniory bylo podél trati kolem deseti tisíc diváků,“ uvedl hlavní trenér mládežnického boleslavského týmu Václav Ježek.

Matěj Stránský zopakoval skvělý výkon, když dojel těsně za stupni vítězů na čtvrtém místě. Stránský mohl dopadnout patrně lépe, ale neodstartoval nejlépe, dvakrát na překážkách na písku spadnul, a to ho stálo lepší umístění. „Jinak by to zcela jistě bylo na první dvě místa,“ odhadoval trenér Ježek.

Mezi juniory skončil nejlépe Tomáš Ježek čtrnáctý - dlouho jezdil ve skupince bojující o sedmé až šestnácté místo a v závěru uhájil čtrnáctou příčku. Josef Hladík obsadil 24. a Bruno Stoček 34. místo. Tereza Vaníčková dojela v silné konkurenci mezi ženami na 37. místě.

„Tenhle závod považuji za nejlepší v Belgii, byla tu velká konkurence. Smůlu měl Pepa Hladík, který po startu dvakrát vyzul botu, což ho stálo cenné vteřiny, ale zabojoval. Stejně tak jel skvěle i Bruno Stoček,“ podotkl trenér Ježek.

Po několikadenní přestávce čeká mladé závodníky IVAR CS AUTHOR teamu 12. ledna závod na Holých Vrších u Mladé Boleslavi, kde se mezi muži v závodě o republikový primát postaví i boleslavští kluci. O týden později, 20. ledna, se jede další závod Světového poháru ve francouzském SP Pont-Chateau, kam jistě zamíří s reprezentačním trikem i někteří boleslavští závodníci.