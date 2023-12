Druhou polovinu základní části extraligy volejbalistů zahájila benátecká parta výhrou 3:2 nad Ústím. Vyrovnanou bitvu vyhrál šťastnější, Středočeši získem dvou bodů udrželi desátou příčku v tabulce.

Benátky porazily ústecké volejbalisty v sezoně i ve druhém vzájemném střetnutí. Foto: cvf.cz/Martina Suváková | Foto: Deník/VLP Externista

„První set byl z naší strany velmi nervózní, v dalších setech se s tím kluci srovnali. Dnes to byl boj o každý balon, protože proti sobě narazili sousedi v tabulce. Dnes každý věděl, o co se hraje, a kdo koho přeskočí nebo bodově uteče. Chvílemi to byl i pěkný volejbal a zdá se mi, že kluci konečně aplikují do hry práci z tréninku. Byli jsme trpělivější a dělali jsme míň chyb. K vítězství jim blahopřeji a jsem za to opravdu rád,“ konstatoval Jakub Koloušek, asistent trenéra VK Benátky nad Jizerou.

Benátky vyhrály už první vzájemný zápas na ústecké palubovce. „V první řadě jsem pyšný na náš tým, protože jedna věc je, že ten program v prosinci je velmi náročný. Hrajeme šestý zápas za prosinec, do toho se vměstnaly Vánoce, které jsme měli jenom dva dny. Dnešní utkání bylo po fyzické i psychické stránce velmi těžké. Ústí začalo velmi dobře a my jsme trošku zbytečně podlehli. Potom jsme si řekli, že nesmíme takto „jančit“. Škoda čtvrtého setu, který byl o dvou – třech chybách, které jsme v koncovce udělali. Tiebreak jsme již měli ve svých rukou,"dodal kapitán vítězů Filip Křesťan.

„Bylo to vyrovnané utkání z obou stran,“ řekl ústecký kapitán Jiří Kořínek.

„Rozhodl servis a příjem. Domácí ukázali ve vítězných setech svoji sílu. My jsme nevydrželi dobře útočit po dobrých situacích a soupeř ano. Přesto to byl konečně pro nás povzbuzující zápas, z hlediska našeho dobrého výkonu, a i z hlediska kulisy. Přijeli naši fanoušci a vytvořili nám zde skvělou atmosféru, chtěl bych jim za to moc poděkovat. Doufám, že se s nimi uvidíme i v sobotu ve velmi důležitém zápase se Zlínem,“ uvedl ústecký kouč Ondřej Žaba.

VK Benátky n. J. – SKV Ústí n. L. 3:2 (19:25, 25:21, 25:21, 23:25, 15:9)

Rozhodčí: Petr Dušek, Emil Velinov. Diváků: 450.

Benátky: Vojtěch Patočka, Jiří Srb, Patrik Pokopec, Filip Křesťan, Martin Hudák, Daniel Šulista, libero Michal Kotek. Střídali: Ondřej Matras, Matěj Koranda, Oleksandr Dergunov.

Ústí n. L.: Ivan Pliasetskyi, Tomáš Hýský, Navreet Suhan, Ivo Hulpach, Matouš Lank, Ronald David Martinez Benitez, libera Jiří Kořínek, Radek Martinák. Střídali: Martin Fišer, Tomáš Hendrich.