První věc, kterou bojovníky ju jutsu čeká, je zahřátí. Mají si vzít švihadla. Někteří švihadlo vítají, jiní tolik ne. „Jsou i horší zahřívačky než švihadlo,“ směje se jejich trenér Martin Heller.

Když začínáte s ju jutsu, čeká vás první problém. Nepůjde to hned. Ale to by se dalo říct o každém začátku. Přesto to některé lidi odradí. „Buď to lze brát komerčně a rychle, nebo krůček po krůčku a potom je ten začátek pomalý a nezáživný,“ připouští Martin Heller. „Ale když se jede rychle, dělají spoustu věcí špatně, ale myslí si, že toho umí hodně,“ naráží na problém.

A tak se jede pomalu. „Prokousat“ se vším potřebným, vysvětluje trenér. Běžný trénink po zahřátí má gymnastické prvky, potom následují techniky, na závěr i strečink. „Zkrácený bojovník je lehce zranitelný. Tělo musí být silné a ohebné,“ vysvětluje.

Mohlo by se zdát, že bojové sporty vyhledávají pouze muži. Není to ale pravda. Mezi ju jutsisty je i jedna dívka – a věnuje se tomuto sportu již polovinu života.

Na dlouhé řeči ale nemají bojovníci čas. Pro řadu z nich jde o způsob, jak si udržet kondičku. Pro jiné ale disciplínu, ve které závodí…