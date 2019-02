Nové Strašecí - Mladí hokejbalisté Mladé Boleslavi si finále nezahrají.

I. NHL: Tygři Mladá Boleslav - Plzeň Litice | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Nové Strašecí – Tygři MB 2:1

Boj o finále soutěže Národní hokejbalové ligy mladšího dorostu dospěl až do pátého zápasu, který se uskutečnil za slunného počasí ve středu v podvečer na hřišti v Novém Strašecí. Bohužel v něm Tygři nedokázali zopakovat výkon z prvních dvou semifinálových zápasů a i přes vydatnou podporu, tentokrát hodně početných, boleslavských fanoušků v něm podlehli soupeři 2:1. Tentokrát chtěl více vyhrát soupeř a Tygři svázaní nervozitou mu v tom nedokázali zabránit. Je třeba zvednout hlavu a myslet na další sezónu.



„Zakončil bych to upraveným heslem Pierra de Coubertin: Není důležité vyhrát soutěž, důležité je, kolik hráčů u tohoto sportu zůstane až do dospělosti, přivede k němu své děti a bude dále v tomto sportu působit," uzavřel kouč dorostenců.



Branky: Bělka, Zeman – Dostál.

Tygři: Jaroměřský – Bajer, Norek, Nováček, Skalný, Uřídil, Žižka – Dostál, Dvořák, Horáček, Hochman, Koula, Malina, Mansfeld, Michálek, Oktábec, Vaněk.