Zvučného jména se však domácí borci nezalekli a po tuhém boji vypadli s obrovským favoritem zápasu ve svátečním čtvrtečním odpoledni až po samostatných nájezdech. „Odehráli jsme dobrý zápas. Nakonec jsme to byli ještě my, kdo měl v zápase víc šancí a mohl ho rozhodnout i dříve než v nájezdech. V nich už to prostě bývá loterie,“ řekl k zápasu kouč domácího celku Milan Nevosad. A dodal: „Při dodržení taktiky a kázně se prostě dá hrát s každým. To se nám ve čtvrtek jenom potvrdilo.“

Hostům z Prahy patřil úvod zápasu, když v 5. minutě otevřel skóre zápasu Peschout, ve 12. zvýšil na 2:0 Novák. Další chvíle slávy už ale patřily domácím, kteří hrají dlouhodobou soutěž o patro níže než jejich extraligový sok. V poháru se ale rozdíly dost často mažou. Tygři v dalším průběhu zápasu smazali nejen rozdíly, ale také náskok svého soupeře. Po gólech Číhaly a Krejčího bylo osmnáct vteřin po půlhodině zápasu srovnáno. A čase 31:51 poslal domácího dokonce do vedení Tomáš Lhota. Ten má během sezony společně s bratrem Lukášem vyřízeny střídavé starty právě v Kertu, v pohárovém zápase ale nastoupili oba čeští reprezentanti za svůj mateřský oddíl.

Strhující mač ale pokračoval. Za Kert nejprve vyrovnal Zvonek a pak vrátil hostům vedení dokonce v oslabení Fejfar. Tygři však přesilovku, ve které nejprve samy inkasovali, dokázali vzápětí využít. Na 4:4 vyrovnal Lukáš Lhota. Tímto výsledkem skončila také základní hrací doba, a jelikož v prodloužení branka nepadla, musely rozhodnout nájezdy. Ty zvládli lépe hostující hráči, a mohli se radovat z postupu do čtvrtého kola.

„Věřil jsem, že zápas může být vyrovnaný. Důležité bylo, že hráči se střídavými starty nastoupili za nás. Oni hrají vždy velmi dobře a zbytek hráčů se k nim vždycky přidá,“ dodal k zápas kouč Nevosad. „Odvedli jsme prostě poctivý výkon. I když jsme prohráli. Je ale rozdíl prohrát a prohrát,“ dodal. A tato porážka skutečně vlila jeho svěřencům pozitivní krev do žil. „Dokázali jsme si, že opravdu můžeme hrát s každým. To je pro psychiku hodně důležité. A hned se nám to potvrdilo v nedělním ligovém zápase, kde jsme prohrávali 2:4, ale dokázali jsme to otočit,“ uzavřel trenér Milan Nevosad.

Tygři Mladá Boleslav – Kert Park Praha 4:5 sn

Branky a nahrávky: 18. Číhala (Málek, Mrhálek), 31. Krejčí, 32. T. Lhota (Malina), 41. L. Lhota – 6. Peschout (Zázvorka, Rozenberg), 13. Novák (Fejfar), 36. Zvonek (Fejfar, Jágr), 40. Fejfar (Zvonek), roz. nájezd Novák. Rozhodčí: Štípek, Vrba. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení 0:1. Diváci: 77.

Tygři: Vlk, Zemanec – Bajer, Bydžovský, Číhala, Erben, Král, Krejčí, Langer, L. Lhota, T. Lhota, Málek, Malina, Míšek, Moravčík, Mrhálek, Nevosad, Pohl, Řípa, Rudolph.

Kert: Varga – Chán, Hrdlička, Novák, Rozenberg, Šperl, F. Vrabec, Broulík, Fejfar, Jágr, Janda, Kruček, Peschout, A. Vrabec, Zázvorka, Zvonek.