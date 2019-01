Ostrava - Po několika letech se výprava karatistů Auto Škody vydala na Grand Prix Ostravy, ale spolu se čtyřmi medailemi si přivezla několik trpkých zkušeností.

Alžběta Čížková vybojovala na Grand Prix Ostravy stříbro a bronz v kata juniorek a žen do 21 let | Foto: Ladislav Mareš

Turnaj, alespoň v sobotní části, která byla určena pro kategorie od dorostu po masters, neměl spád a byl pořadateli uměle natahován. „Soutěž, která by mohla být v klidu dokončena brzy odpoledne, se zbytečně protáhla až téměř do pěti hodin," upřesnil jednu z příčin zklamání trenér Ladislav Mareš. Boleslavský klub má dlouholeté zkušenosti s podstatně početněji obsazeným turnajem a zvládá ho organizačně mnohem lépe.



Tři medaile vybojovala v Ostravě Alžběta Čížková. Stříbro získala v kata žen do 21 let a bronz v kata juniorek. „Naším cílem bylo vyzkoušet v soutěžním rytmu několik sestav a také zjistit rezervy, což se vydařilo," uvedl trenér. Stejná závodnice si vyzkoušela po delší době i disciplínu kumite. Ve sloučené kategorii juniorek nakonec podlehla ve finále závodnici z Norska, a to i přesto, že donutila třikrát soupeřku vystoupit ze zápasiště a po celou dobu duelu měla celkem jasnou převahu.



O poslední medaili, opět bronzovou, se v kata masters postaral Ladislav Mareš. Těsně za medailí zůstala v kumite žen bez rozdílu hmotnosti Ludmila Kalinová Pavlíková. „Bohužel i v zápase o bronz rozhodčí notně soupeřce z Norska pomáhali, s čímž se prostě bojuje velmi těžko," dodal Mareš.

Všichni závodníci boleslavského týmu budou nyní ladit formu na první prosincový víkend, kdy se v Ostravě poperou o medaile na mistrovství Českého svazu karate. O týden dříve někteří z nich budou v České Lípě soutěžit o republikové tituly organizace FSKA.



Juniorští závodníci spolu s žáky a dorostenci budou mít ještě jednu významnou reprezentační povinnost, a to tradiční domácí turnaj XXII. ročník Vánoční ceny Mladé Boleslavi, který se v městské sportovní hale za podpory města a Středočeského kraje uskuteční v sobotu 21. listopadu.