Benátky nad Jizerou - Volejbalisté Karba doma podlehli Českým Budějovicím.

Uniqa extraliga: Benátky - Havířov | Foto: PPNA.cz/Zdeněk Langšádl

Benátky – České Budějovice 0:3

Volejbalisté benáteckého Karba po překvapivých výhrách v Příbrami a Karlových Varech vyzvali doma mistra z Českých Budějovic. Tentokrát se ale překvapení nekonalo, neboť Jihostroj u Jizery vyhrál hladce 3:0.



Do prvního setu vlétli hosté z Č. Budějovic jako velká voda. Precizní výkon navíc podpořil skvělým taktickým servisem Jan Kuliha. Hosté si velice brzy vypracovali zásadní náskok, první set skončil naprosto jasně 15:25. Benátky nezachránil ani příchod exbudějovického Radka Motyse na palubovku.

Druhý set nabídl naprosto vyrovnanou partii. Ale jen do technického oddechového času. „Věděli jsme, že Jihostroj má výborný servis, to se potvrdilo," vyprávěl trenér Benátek Miroslav Malán. Právě podání dělalo domácímu celku velký problém, tím snadnější byla role Jihostroje v útoku.

Třetí set nenabídl žádnou dramatickou změnu. Jihostroj vyhrál hladce po velmi dobrém výkonu.