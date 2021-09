Kosmonoský biatlonový oddíl zanechal na mistrovství České republiky hodně hlubokou stopu, když si jeho svěřenci přivezli sedm zlatých medailí a navrch titul v Českém poháru.

KB Trefa: vítězové Českého poháru v letním biatlonu žactva | Foto: Michael Fiedler

Kosmonoští biatlonisté to dokázali a podruhé vyhráli celkové hodnocení Českého poháru v letním biatlonu žactva a to s velkým náskokem. Mistrovství České republiky žactva se konalo v Bystřici pod Hostýnem minulý víkend. Mladí biatlonisté tam odjížděli s přesvědčením, že udělají poslední krok k zaslouženému celkovému vítězství. To se podařilo.