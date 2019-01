Mladá Boleslav - Měsíc před skutečnými svátky narození Ježíše Krista uspořádal boleslavský oddíl karate už 21. ročník tradičního zimního podniku.

Mladoboleslavská městská sportovní hala patřila v sobotu mladým příznivcům karate, kteří se zde zapojili do jednadvacátého ročníku nejlépe hodnoceného turnaje v karate mládeže. Pořádající domácí oddíl karate TJ Auto Škoda se i tentokrát zasloužil o skvěle připravenou sportovní akci. V průběhu celého dne o cenná umístění bojovalo přes dvě stovky závodníků z téměř čtyřicítky klubů z České republiky a Slovenska.

Rozhodně se neztratili ani domácí borci, kteří vybojovali dvě zlaté, tři stříbrné a šest bronzových medailí. V kata starších žákyň s nižšími technickými stupni s přehledem triumfovala Kateřina Kvapilová, která zvítězila ve všech eliminačních kolech a se svou soupeřkou si poradila i ve finále. Na stupně vítězů ji navíc doprovodila oddílová kolegyně Simona Hlaváčková, která vybojovala bronz.



Nejúspěšnějším domácím závodníkem byl tentokrát jednoznačně Jakub Riedl. Ten ve společné kategorii dorostenců a juniorů postoupil eliminačními koly až do finále a získal pro domácí barvy stříbro. V odpoledních duelech kumite, které je jeho hlavní disciplínou, postoupil do finále v hmotnostní kategorii do 67 kg i v soutěži bez rozdílu hmotnosti. Zatímco ve své „váze" dokázal zvítězit po dramatickém boji i ve finále, v obdobně dramatickém finále kategorie open těsně prohrál 0:1 a zůstal pověstný krůček za ziskem originálního poháru věnovaného městem Bělá pod Bezdězem.



O třetí stříbro se v kata dvojic postarali žáci Jakub Pečenka a Martin Pech, kteří tentokrát nenavázali na loňské vítězství a ve finále podlehli skvěle připravenému týmu z Neratovic. Oba boleslavští závodníci si také došli pro bronz v kata jednotlivců.



Dva bronzy za svá vystoupení v kata starších žákyň a také v kumite si z turnaje odnesla Eva Vyskočilová. Svou první medaili na svých prvních závodech získala v kata děvčat do osmi let Anna Nosálková a ve výsledkové listině se rozhodně neztratili ani další domácí závodníci, i když se až k medailím neprobojovali.



Těsně za bronzy zůstali například Martin Martečík a Klára Kučerová, mezi osm nejlepších v početně nejobsazenější kategorii kata mladších žáků se probojoval Miroslav Vopršál.



Všichni zúčastnění si opět pochvalovali výborně organizačně připravený turnaj i jeho hladký průběh. „Nás jako pořádající klub mrzí slabší účast závodníků, což bylo způsobeno nešetrným zařazením tréninkového víkendu sportovních center mládeže v Českých Budějovicích. Bohužel tak neplánovaně a necitlivě funguje v posledním období Český svaz karate," povzdechl si dlouholetý organizátor vánoční ceny Ladislav Mareš.



Za týden čeká karatisty republikový šampionát organizace FSKA v České Lípě a na konci prvního prosincového víkendu mistrovství ČR Českého svazu karate, které se letos uskuteční v Českých Budějovicích. Reprezentant domácího klubu Filip Vít se v tomto týdnu vydá do Švýcarska na Mistrovství Evropy organizace ESKA.