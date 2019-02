Mladá Boleslav - Jsou to bezesporu tři nejtěžší týdny pro cyklokrosového reprezentanta Tomáše Ježka. Tento junior, člen mladoboleslavského Ivar CS Author Team patří k absolutní české juniorské špičce, proto si právem vydobyl reprezentační trikot. A poslední dva víkendy absolvoval v reprezentačním dresu dva závěrečné závody Světového poháru UCI v cyklokrosu. A už v sobotu 2. února se postaví v Dánsku na start světového šampionátu.

Tomáš Ježek a David Šulc. | Foto: Josef Hladík

Po závodech ve francouzském Pont-Chateau, kde Tomáš Ježek dojel do cíle na 24. místě, se postavil na start posledního závodu světového poháru v holandském Hoogerheide. Minulý víkend tam byl jediným zástupcem boleslavského týmu Ivar CS Author Team. V tvrdé juniorské konkurenci skončil Ježek na 43. místě se ztrátou na vítěze 4 minuty a 25 vteřin.

„Závod se neodvíjel podle Tomášových představ, několikrát spadl, byla na něm znát únava z cestování. Tomáš jezdí rád na těžké trati, v Holandsku sice bylo bláto, ale ne zase tolik, kolik by uvítal,“ hodnotil výkon Václav Ježek, hlavní trenér Ivar CS Author Teamu, který jeho svěřenec a zároveň syn reprezentuje.

Tímto výsledkem si Tomáš Ježek zajistil v konečném hodnocení světového poháru parádní 18. místo. Druhý boleslavský zástupce, který oblékl v průběhu světového poháru reprezentační dres, David Šulc, obsadil celkové 41. místo.

I když by se mohlo zdát, že holandský výsledek s umístěním na začátku páté desítky je pro Tomáše Ježka neúspěchem, opak je pravdou. Už jen samotná účast v kolotoči světového poháru a na mistrovství světa je obrovským úspěchem nejen pro Tomáše Ježka, ale pro celý mladoboleslavský cyklokros, který má za sebou bohatou historii. Na start pohárových závodů se postavili i další závodníci z Mladé Boleslavi, což svědčí o dobré práci celého organizačního týmu a kvalitním zázemí.

Trenér Ivar CS Author Teamu a Tomášův otec Václav Ježek věří v synovu výkonnost. „Výkonem patří do první desítky. Je to jen otázka dané chvíle, takzvaně jak se vyspí. Světový šampionát se jede jednou za rok a jakékoliv předchozí výsledky tu neplatí, nic se nesčítá, nekalkuluje se. Je to buď, anebo. Je pravda, že Tomáš na posledních dvou závodech světového poháru působil unaveným dojmem. Není zvyklý tolik cestovat a prostě ho to asi trochu zmohlo. Když mu to ale sedne, mohl by se na cílové pásce dostat hodně dopředu. V každém případě jsou poslední týdny pro něho obrovská životní i sportovní zkušenost,“ naznačuje Václav Ježek.

„Tomášovy výsledky a jeho účast na světovém šampionátu jsou samy o sobě skvělým úspěchem. Věřím, že Tomáš na šampionátu odevzdá všechno, co v sobě má a na nějaké horší umístění v předchozích závodech i na únavu zapomene. Ostatně, kdo se může pochlubit tím, že skončil ve světovém poháru celkově osmnáctý? A to myslím v jakémkoliv sportu,“ dodává manažer týmu Ivar CS Author Teamu Josef Hladík.

Tomáš Ježek o startu na světovém šampionátu mluví stručně: „Moc se těším, uvidíme, jaká bude trať a jak všechno sedne. Do závodu dám všechno, co ze sebe dostanu. Vždyť budu mít na sobě reprezentační dres,“ říká odhodlaně Ježek. V dánském Bogense pojedou junioři svůj závod v sobotu.