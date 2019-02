Bogense (Dánsko) /FOTOGALERIE/ – Světový šampionát v cyklokrosu má za sebou závod juniorů. V reprezentačním dresu se na start v dánském Bogense postavil osmnáctý z celkového hodnocení světového poháru UCI Tomáš Ježek z mladoboleslavského IVAR CS AUTHOR Teamu. Na kluzké trati si vedl skvěle a dokončil na 25. místě.

Vloni Tomáš Ježek startoval na světovém šampionátu a v nizozemském Valkenburgu obsadil 24. místo. Lze tedy říci, že si uchoval po celý rok stejnou formu. Jeho tatínek a trenér mládežníků v IVAR CS AUTHOR Teamu Václav Ježek ale hovoří o tom, že to mohlo být lepší. „Je fajn, že Tomáš zopakoval výsledek z loňska, nicméně mohlo to být lepší. Odstartoval skvěle, ale na kluzké trati měl pád a pak ve druhém kole musel měnit kolo, protože mu na nějakém hupu sjelo sedlo. Hodně se propadl, ale v závěru se dral dopředu, více to už ale nešlo,“ popsal závod před chvílí z dějiště šampionátu Václav Ježek.

Nejlépe z českých jezdců dojel na devátém místě Jakub Ťoupalík (ztráta na vítěze 56 vteřin) a Jan Zatloukal (+1:17). Pětadvacátý Ježek dojel za vítězem se ztrátou 2 minuty a 20 vteřin.

V Bogense se jelo na kluzké trati za teploty lehce nad nulou, občas poletoval sníh.