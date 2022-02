Jaký byl první den elitní světové stovce?

Úplně normální, jako každý jiný den. Ale bylo fajn, že jsem ho mohl po návratu z Nizozemska strávit s rodinou. Od úterka už se opět vrhneme do tréninku.

Lehečka je poprvé ve světové stovce. Navíc jako česká jednička

Navíc jste i českou tenisovou jedničkou. Jak se to poslouchá?

Samozřejmě je to příjemné a je to pro mě velká čest. Ale důležitější je samozřejmě světový žebříček, to je to, co člověk musí sledovat.

V úvodu roku jste toho stihl opravdu hodně – úspěšná kvalifikace na Australian Open a premiérová účast v elitním pavouku, teď semifinále v Rotterdamu, kde jste vyřadil v prvním kole světovou dvanáctku Shapovalova.

Austrálie mi vyšla solidně, poprvé jsem si zahrál Grand slam. Jsem rád, že se mi to takhle povedlo, získal jsem i hodně zkušeností v zápase s Dimitrovem. Po návratu jsem měl ale trošku problémy s aklimatizací a vypadl jsem dvakrát v prvním kole ve Francii.

Ale Rotterdam vám sedl.

Chytli jsme správnou vlnu. Navíc mi tam hodně sedly podmínky, bylo to přesně stavěné na můj herní styl. Povrch byl poměrně rychlý a míčky tolik nelétaly. Navíc jsem se mohl opřít o svůj servis.

Jak daleko bylo od finále? S Řekem Tsitsipasem jste v semifinále prohrál 1:2 na sety.

Chybělo mi sedm míčků od finále. Byl to celkově dobrý zápas, on dlouho nevěděl, co na mě hrát. Ale nakonec přeci jenom rozhodla jeho zkušenost. Když mě brejknul ve druhém setu na 4:4, tak už to dokázal dohrát. Mě pak odešel první servis, ještě jsem nepřišel na to proč. Možná už trošku došly fyzické síly. Ve třetím setu už pak soupeř dominoval.

Ale tyhle vyrovnané či vyhrané zápasy s Dimitrovem, Shapovalovem a Tsitsipasem vám asi musely zvednout sebevědomí?

Osobně jsem si i na taková jména věřil, teď se mi to na začátku roku potvrdilo, že dokážu hrát i s elitními světovými hráči. Že je svým výkonem dokážu vybičovat k jejich nejlepšímu tenisu. Teď ale musíme dál pracovat.

Jaký je tedy váš nejbližší program?

Tento týden nejsem nikam přihlášený. Musím se dát trošku do kupy, potrénovat a zregenerovat. Přeci jen jsme teď nějakou dobu jeli v kuse v zápasovém módu. Pak mě čeká jeden stovkový challenger ve Francii a pak odlétáme na Davis Cup do Buenos Aires.

