Gävle (Švédsko) – Vstup do nového roku si mladoboleslavští florbalisté zpestřili účastí na Poháru mistrů ve švédském Gävle. V konkurenci vítězů ostatních špičkových evropských soutěží se však českým šampionům nedařilo. V krátkém turnaji čtyř týmů prohráli obě utkání a skončili čtvrtí.

Pohár mistrů 2019. | Foto: Štěpán Tomš

Kromě Mladé Boleslavi, jež v minulé sezoně oslavila premiérový titul v nejvyšší české soutěži, se mužské části turnaje zúčastnil vítěz švýcarské ligy, tým Floorball Köniz, finskou soutěž reprezentoval Salibandy Club Classic z Tampere, a čtveřici uzavíralo „domácí“ mužstvo Storvreta z Uppsaly.

Los přisoudil Technologům do semifinále právě silnou Storvretu. Švédský tým vedl po první části 2:0. Ve druhé třetině Boleslavští vstřelili hned tři branky, prosadili se Řehoř, Höffer a Tadeáš Chroust. Stejně produktivní byl i útok Storvrety, a i po čtyřiceti minutách tak švédský mistr vedl o dvě branky.

„Od druhé třetiny jsme byli na balonku sebevědomější, dokázali jsme soupeře zamknout. Z toho padly nějaké góly, byly další šance. Potřebovali jsme ale být extrémně produktivní, a to se nám nepovedlo,“ hodnotil trenér Boleslavi Jan Pazdera.

V závěrečném dějství Uppsalští naplno rozjeli ofenzivu a vsítili pět gólů. Branky Natova a Curneyho jen průběžně zmírňovaly stav skóre, které se nakonec zastavilo na výsledku 10:5 pro Storvretu. Na desetigólovém představení se velkou měrou podílel Albin Sjögren, který sám vstřelil čtyři branky a na jednu nahrál. Byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu, na boleslavské straně byl oceněn Jan Natov.

„Chtěli jsme hrát sebevědomě, i když byla Storvreta velkým favoritem. Věděli jsme, že budeme potřebovat dobrý výkon obrany a brankáře, což se ale nepovedlo, některé obdržené góly byly jednoduché,“ mrzelo po porážce kouče českého mistra.

Ve druhém semifinále rozstřílel finský Classic švýcarského soka 7:1. Köniz tak pro souboj o třetí místo připadl Boleslavi, která mu měla co vracet. Během letní přípravy se s ním utkala v přátelském utkání a tým i s českým reprezentantem Patrikem Dóžou v sestavě vyhrál v boleslavské sportovní hale 5:1.

„Letní zápas s Könizem nám může pomoci, můžeme se poučit z nějakých chyb. Věřím, že nám to pomůže a budeme proti Könizu sebevědomější, než jsme byli proti Storvretě,“ doufal před duelem o třetí místo Pazdera.

Jeho přání se nevyplnilo. Na rychlou úvodní branku švýcarského týmu sice odpověděl Tomašík, ale Köniz přidal ještě do první přestávky další tři branky a vedl 4:1. V prostřední části snížil Tomáš Chroust na 2:4 z pohledu Boleslavi, potom ale soupeř využil dvě přesilovky a v závěru třetiny zvýšil Alder už na 7:2.

„Po snížení nás srazila oslabení. I když Köniz zahrál přesilovky tak, jak jsme se na ně připravovali, tak jsme je nedokázali ubránit, dostali jsme branky z brankoviště. To ten zápas rozhodlo, jejich náskok byl velký,“ mrzelo trenéra mladoboleslavského týmu.

Před třetí třetinou nahradil brankáře Bauera Musil. I on nakonec inkasoval, když v další přesilovce završil hattrick Alder. Potom trenér Pazdera sáhl ke hře bez gólmana, ale místo korekce skóre se do prázdné brány trefil Zaugg, rovněž zaznamenal hattrick a stanovil konečné skóre 9:2 pro švýcarský tým. Právě Zaugg byl za svůj příspěvek tří branek a dvou asistencí vyhlášen hráčem utkání na straně vítězů, v sestavě Boleslavi byl oceněn střelec její první branky Milan Tomašík.

Vedle výsledku kouče Technologů mrzel i přístup hráčů: „Porážka je naprosto zasloužená, byli jsme opravdu špatní. Chyběl nám základní přístup k utkání, málo hráčů chtělo hrát a bojovat. Věřím, že kdybychom do zápasu s Könizem přenesli přístup z utkání se Storvretou, tak by to bylo vyrovnané.“

Ve finále se utkala Storvreta s Classicem. Oba týmy už spolu hrály na turnaji v roce 2016, kdy vyhrál švédský celek 2:1. Tentokrát florbalisté z Tampere svého soka předčili, zvítězili vysoko 10:3 a oslavili titul pro nejlepší světový tým. K poháru je táhl Joonas Pylsy, který zaznamenal tři branky a jednu nahrávku. Ze Storvrety byl oceněn dvaadvacetiletý Emil Helmrich.

Storvreta – Technology 10:5

Branky a nahrávky: 3. Jamtdal (Helmrich), 14. Sjögren (Ahlroth), 24. Sjögren (Ahlroth), 25. Ahlroth (Sjögren), 36. Sjögren (Winroth), 44. Ahlroth (Stenmark), 49. Berggren (Stenberg), 51. Sjögren (Stenmark), 53. Pettersson (Gustafsson), 59. Gustafsson (Sundstedt) – 25. Řehoř (Tad. Chroust), 33. Höffer (Tomašík), 39. Tad. Chroust (Řehoř), 46. Natov (Bína), 57. Curney (Jelínek). Rozhodčí: Heinola, Marttinen (oba Fin.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 706.

Technology: Bauer – Krzyžanek, Zakonov, Jelínek, Höffer, Novák – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Gruber – Tom. Chroust, Řehoř, Tad. Chroust.

Technology – Köniz 2:9

Branky a nahrávky: 7. Tomašík (Tokoš), 23. Tom. Chroust (Pluhař) – 1. Alder (Hirschi), 9. Zaugg (Castrischer), 11. Zaugg (Hutzli), 20. Hirschi (Zaugg), 27. Junkkarinen (Hutzli), 33. Michel (Zaugg), 39. Alder (Hutzli), 53. Alder (Hutzli), 58. Zaugg (Hirschi). Rozhodčí: Heinola, Marttinen (oba Fin.). Vyloučení: 4:1. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0.

Technology: Bauer (41. Musil) – Krzyžanek, Zakonov, Jelínek, Höffer, Novák – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Gruber – Tom. Chroust, Řehoř, Tad. Chroust, od 2. třetiny Pluhař.

Michal Konvalina