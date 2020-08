Tento ročník byl však unikátní. Poprvé se přesunul z krytého bazénu na venkovní koupaliště. A bylo na co se dívat.

Počasí vyšlo nádherně – nejteplejší den v roce. Díky tomu se tento sport mohl představit více než tisícovce lidí, kteří si ten den našli cestu na boleslavské koupaliště. Desítky z nich navíc mělo odvahu se před tímto skvělým publikem, na jehož velikost nejsou zvyklí ani profesionální plavci, postavit poprvé ve svém životě na startovní bloky a poměřit své síly s ostatními.

„Velké dík patří městu Mladá Boleslav, společnosti Městské společnosti Sportovní a rekreační areály, všem pořadatelům včetně rozhodčích, plavcům za výborné výkony a již zmíněnému skvělému publiku za úžasnou atmosféru. Byla to úžasná reklama celému plavání,“ řekl předseda boleslavského plaveckého oddílu Radek Šitera.

Pokud vás plavání zaujalo a máte dítě ročníku narození 2012 až 2014, tak nábor do oddílu proběhne 11. září od 15 hodin v městském krytém bazéně. Co by měly děti umět? Skok do vody, potápět se, kraulové nohy s destičkou, znakové nohy a ideálně základy plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Sraz ve 14:45 na recepci.