Celá česká výprava v úterý podstoupila nezbytné testy na koronavirus. „Bez toho přes Německo neprojedete. Budeme k tomu mít i zvací dopis od UCI, takže si myslím, že v tomhle ohledu bude cesta bez problémů,“ hlásí trenér českého výběru Petr Dlask před čtvrtečním odjezdem týmu směr Belgie.

Do víkendového podniku nominoval kouč reprezentace jen sedmičku závodníků a závodnic. V elitní mužské kategorii pojede čerstvý mistr republiky Michael Boroš a zkušený Zdeněk Štybar, v kategorii U23 se představí trio Jakub Říman, Šimon Vaníček a Robert Hula. Mezi ženami se bude o co nejlepší umístění prát česká rekordmanka Pavla Havlíková a do závodu žen do 23 let nastoupí Tereza Vaníčková.

„Momentálně mají nejlepší výkonnost. Snažili jsme se vybrat ty, kteří pravidelně jezdí světové poháry a mají výkonnost na světový šampionát,“ okomentoval výběr Dlask. Se Zdeňkem Štybarem byl ohledně MS v kontaktu poprvé před dvěma týdny, nakonec se povedlo nominaci české hvězdy dotáhnout.

„Štyby asi před čtrnácti dny volal, jak to je se šampionátem a jestli tam pro něj bude místo, že zvažuje svoji účast. Nechal si chvilku na rozmyšlenou a dopadlo to takhle. Čekali jsme jen na potvrzení od jeho týmu, to dostal minulý týden. Už když o tom začínal přemýšlet, tak tomu přizpůsobil přípravu. Myslím, že bude velkým oživením – hlavně pro české fanoušky,“ říká Dlask.

Trenér českého týmu se bojí, aby se na jeho svěřencích o víkendu neprojevil nižší počet závodů v letošní sezoně: „Chybí správný závodní rytmus. Museli odjet české mistrovství, ale pak tam byla zase díra. Myslím, že v tom budou mít oproti jiným strašný handicap, kvalitních závodů nebylo tolik.“

A co vlastně cyklokrosaře a cyklokrosařky v Ostende čeká? Okruh je 2900 metrů dlouhý a je rozdělen na dvě části. Jeden úsek je vedený po písčité pláži při pobřeží Severního moře, druhý potom v přilehlém parku na dostihovém závodišti. Obě části spojuje vysoký most přes rušnou hlavní silnici.

„Může rozhodovat, jak bude zrovna foukat, jaké budou u moře povětrnostní podmínky. Je tam i techničtější pasáž v parku. Ve čtvrtek a pátek by mělo pršet, ale nemyslím, že by to mělo být moc blátivé, spíš se to asi vyfouká. Rozhodující bude asi ten velký most přes silnici, závodníkům bude brát hodně energie,“ popisuje Dlask.

Češi nejedou do Belgie v roli favoritů, ale budou se chtít poprat o co nejlepší umístění. „Věřím tomu, že závodníci v kategorii do 23 let se můžou ukázat někde kolem desátého místa. Ostatní to budou mít těžké, ale věřím, že tam nechají maximum možného,“ uzavírá trenér Petr Dlask.