Ne každý den je posvícení. Platí to i o juniorském cyklistovi Davidu Šulcovi. Ten oblékl reprezentační dres a vydal se na světovém šampionátu. Mistrovství světa na horských kolec se jelo v kanadském Mont- Sainte-Anne. David, člen mladoboleslavského Ivar CS Author Teamu, měl ale smůlu a závod nedokončil. Po defektu musel dlouhé stovky metrů utíkat do depa, rozhodčí ho dále nepustili.

David popsal závod následovně: „Cítím obrovské zklamání, protože formu mám dobrou. Startoval jsem zezadu a první dvě kola jsem se prokousával dopředu. Jelo mi to dobře a cítil jsem, že se dostanu hodně dopředu. Po prvním delším kopci za polovinou závodu jsem ale z dvacátého místa v technickém úseku píchnul přední kolo, takže jsem se pěkně proběhl, asi dva kilometry. Rozhodčí mě, bohužel, pro příliš velkou ztrátu dál do závodu nepustili. Mám z toho smíšené pocity, musím se rychle oklepat a závodit dál, abych na tenhle nepovedený šampionát zapomněl.“

David Šulc si pochvaloval slušnou atmosféru na šampionátu, ale na českou prý tamní fanoušci nemají. „Proti Novém Městu to byla o hodně slabší,“ podotl boleslavský cyklista.

Nyní ho čekají závody na horských kolech v Bakově nad Jizerou, pak silniční závod a následně míří na soustředění. „Vyrážím na soustředění s cyklokrosovou reprezentací a budu se chystat na novou cyklokrosovou sezonu. Na tu se moc těším,“ dodal boleslavský David Šulc.

„David si vybral smolný den. Stalo se, nedá se nic dělat, s tím je třeba počítat. Škoda, David měl dobrou formu, ale nyní je čas se oklepat a myslet dopředu a na tenhle závod rychle zapomenout,“ podotkl hlavní trenér boleslavského týmu Václav Ježek.

„V životě člověka se stávají horší věci. Defekt je defekt, s tím v tu chvíli člověk nic moc nenadělá. Bohužel to bylo tak daleko od depa, že se veškeré snahy o nápravu minuly účinkem,“ dodal manažer boleslavského týmu Josef Hladík.

ŠTOČEK V ITÁLII

To dalšímu juniorovi z mladoboleslavského týmu, Bruno Stočkovi, se na italských silnicích naopak velmi dařilo. Silniční etapový závod se jel poblíž Maasy v regionu Toskánsko. Na juniory tam čekalo pět etap o celkové délce 450 kilometrů. Bruno, ačkoliv nebyl hlavní postavou reprezentačního týmu, obsadil celkově solidní 38. příčku. Byl ale platným jezdcem, který především podporoval hlavní postavy týmu. Navíc v poslední etapě se pokus o únik.

Bruno celý závod popsal takto: „Do závodu jsem nastupoval v roli domestika. V průběhu každé z etap jsem tedy pracoval na čele, naskakoval do potencionálních úniků a když bylo potřeba, tak jsem jezdil pro pití. Závod byl hrozně těžký, například páteční dopolední etapu na 70 kilometrů jsme odjeli průměrnou rychlostí 47,6 kilometru za hodinu. Nevlál jsme jen na konci v balíku, ale byl jsem schopný se aktivně podílet na jeho průběhu a pomáhat lídrům. V závěru etap mi vždy chyběl kousek, abych vydržel s těmi nejlepšími, na tom musím ještě zapracovat. Taky jsem se těšil na časovku do vrchu, o které jsem si myslel, že by mi mohla sedět, ale vinou velkého vedra a astmatu jsem s výsledkem nebyl úplně spokojený, nedokázal jsem ze sebe v daný moment dostat všechno. Domů jsem ale přijel docela spokojený, přes pár chyb jsme s klukama předvedli dobrý týmový výkon a doufám, že jsem byl platným článkem týmu. Během královské etapy se mi také povedlo dostat se do úniku. Celkově jsme vděčný za možnost zase startovat na takových závodech. Získal jsme spoustu dalších zkušeností a doufám, že mě to všechno zase posune o kousek dál,“ řekl Bruno Stoček.

„Bruna musím pochválit, ostatně chválil ho i reprezentační trenér. Odvedl obrovský kus práce pro celý tým,“ podotkl Václav Ježek, hlavní trenér mladých boleslavských cyklistů.