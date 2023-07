/ROZHOVOR/ Dominik Stříteský vyhrál svůj první závod v českém rallyovém mistráku. Favorita Jana Kopeckého zdolal o 0.8 sekundy

Bohemia Rally Mladá Boleslav 2023 | Foto: Jan Pavlíček

Hromadu emocí musel o víkendu zpracovávat talentovaný automobilový jezdec z Kelče na Vsetínsku. Obrovské drama s vítězným koncem totiž prožil v jubilejním 50. ročníku Bohemia Rally Dominik Stříteský, když v nervydrásajícím souboji nakonec získal skalp nejcennější - o neskutečnou necelou vteřinu porazil mistra světa, mnohonásobného českého šampiona a svůj vzor Jana Kopeckého.

„Je to nepopsatelně silný okamžik a velká motivace dál na sobě pracovat. Ještě donedávna jsem si myslel, že tempo Honzy Kopeckého je nedostižitelné. Po víkendu už vím, že se s ním dá závodit,“ smál se s odstupem dne již v plném pracovním procesu 23letý závodník Auto Podbabská Škoda Mol Teamu, jenž s navigátorem Jiřím Hovorkou pilotoval vůz Fabia R5. Starší generace, než má k dispozici Kopecký. „Prvenství bych rád věnoval Petru Černému,“ dodal Dominik Stříteský.

Byla oslava premiérového závodu MČR na Mladoboleslavsku bouřlivější než předchozí?

(smích) Vůbec. Nebyl na to totiž čas. Museli jsme vše sbalit a co nejrychleji se přesunout domů. Všichni jsme totiž museli v pondělí do práce. Oslava úspěchu celého týmu tak byla naplánována na pondělí večer.

Jak se slaví v týmu Dominika Střítezského?

Grilovačkou pro všechny členy v dílně v Lukově u Zlína. Nyní to bude větší než obvykle. Přece jenom jsme dosáhli na výjimečný výsledek.

Zpět k závodu – co rozhodlo o vašem prvenství?

Nic konkrétního mě ani s dostupem času nenapadá, byl to zcela vyrovnaný závod. Pomohl nám už samotný vstup do závodu, úseky Sosnová a Městská. Prakticky jsme se s Honzou přetahovali od začátku do konce, měli jsme to půl na půl. Má výhra je tak souhrou náhod, ale i štěstí. Vše nám vydrželo, nepostihl nás žádný defekt. Auto bylo ve špičkové kondici, stejně jako posádka a celý tým. Celý víkend byl dvěma slovy – značka ideál!

Bylo vám v nějaký moment hodně úzko?

Prakticky celé nedělní odpoledne. (smích) Tempo bylo pekelně vysoké, nebylo snadné s Honzou držet nastolené tempo. Jel na jsem hraně svých možností. Každopádně blbá místa jsem si pohlídal, zbytečně zde neriskoval. Moc dobře jsem si uvědomoval potřebu bodů, několikrát jsem si během závodu říkal, že i druhé místo je parádní. Ale i lákadlo vítězství bylo hodně velké. (smích)

Vyhrál jsi někdy s náskokem necelé vteřiny?

Nikdy. Samozřejmě s takovým náskokem je lepší vyhrát, ale ani těsná porážka byl mě nedeptala, nebylo by to nic špatného.

Co pro vás premiérový skalp Jana Kopeckého znamená?

Je to skvělý pocit, každý den neporazíte špičkového pilota. Na Bohemce mi to šlo i v minulosti, o to více jsme zvědav, jak nám to půjde dál. (úsměv)

Co prvenství znamená pro vývoj v šampionátu. Už jste druhý…

Troška uklidnění do dalších nelehkých bojů, stejně jako že se podařilo odčinit nezdary ve strašné Valašsce a v Krumlově. Ještě jsou ale před námi dva náročné závody.

Můžete po víkendu pomýšlet a titul? Když ne teď, tak třeba někdy v budoucnu?

Moc dobře vím, že jedna vlaštovka jaro nedělá… Titul je velké lákadlo, ale my se v naší situaci budeme soustředit především na udržení naší druhé příčky. O víkendu jsme na vlastní kůži poznali, že dokážeme být rychlí a úspěšní.

Jaký máte nejbližší program?

V úterý odjíždíme do Itálie s naším motokárovým týmem, kde budeme až do konce července. První dva srpnové víkendy se pak už budeme připravovat na Barumku.

Na dovolenou tedy čas nezbude?

Ale ano, v plánu mám tři dny v Itálii u moře. To mi stačí, pak stejně už nevím, co dělat. Nejsem válecí typ.

Jak snášíte vedra?

Osobně je mám rád, více než zimu. Také nyní o víkendu jsme si díky nim ověřili, že já i Jirka máme fyzičku dobrou. (smích)