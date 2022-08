Čtyřicetiletý Kopecký startující s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo se dostal do čela rallye v průběhu sobotní etapy. Dnes v proměnlivých podmínkách, kdy byla část tratě suchá a místy značně pršelo, vedoucí pozici kontroloval. Druhého Mareše nakonec porazil o 37,6 sekundy. Wagner zůstal zpět o dalších 1,8 sekundy.

"Jsem rád, že to skončilo. Po celém týdnu jsem unavený, protože to bylo fakt náročné. Teď, jak máme doma dva prcky, tak je to hodně náročné se vším všudy," oddechl si Kopecký v cíli.

Čtyřicetiletý pilot se v sobotu přetahoval o vedení v absolutním pořadí s Václavem Pechem, který startoval s vozem kategorie WRC až ve druhé části startovního pole. Dnes ráno ale Pech chyboval a Kopecký poté neohroženě mířil za vítězstvím. I když se musel vyrovnat s proměnlivým počasím a složitou volbou pneumatik.

"Dneska to bylo strašné. Jsem docela rád, že nám zrušili první odpolední vložku. Museli bychom ji jet a snažil bych se co nejrychleji. Ale za takových podmínek mi přišla strašně nebezpečná. Jede se tam hrozně rychle a jsou tam černé klouzavé asfalty. Když člověk závodí, tak to zkouší a je to jako na ledu," řekl Kopecký. Jedenáctý test, na který by Kopecký musel vyrazit v dešti na hladkých pneumatikách, byl zrušen po havárii jednoho z jezdců startujících před ním.

Kopecký vyhrál Barum rallye oficiálně desetkrát, nejrychlejší byl ale jedenáctkrát. V roce 2004 startoval s vozem WRC a organizátoři jej do konečných výsledků nezapočítali. "Byli jsme tenkrát nejrychlejší, takže si to jako vítězství počítám," pousmál se Kopecký, který může porovnávat. "Podobně náročné je to tady skoro každý rok. Ale letos se mi zdá, že to bylo ještě extrémnější, než to bývá. Bylo to nečitelné. Nevěděli jsme, kdy to přijde, jestli to přijde, kolik toho spadne. Všechno bylo neznámé," řekl ke změnám počasí a dešti.

Mareš sice ve Zlíně definitivně ztratil šanci na zisk mistrovského titulu, s druhým místem byl ale spokojený. I proto, že po první etapě byl až pátý. "Už v sobotu jsme neměli špatné tempo, ale chyby nás stály více než 30 vteřin, což nás srazilo ve výsledcích dozadu. Věřil jsem, že se dokážeme probojovat výše a naštěstí nám dnes dopoledne vyšla i volba pneumatik," řekl Mareš a ocenil výkon Kopeckého. "Honza jel tempem, kterému jsme jednoduše nedokázali konkurovat. Druhé místo je pro nás takové malé vítězství. Myslím, že soupeři, se kterými jsme o něj bojovali, nebyli pro nás snadnými oříšky," podotkl.

Průběh 51. ročníku poznamenala řada vážných nehod, při kterých zejména zahraniční jezdci zcela zničili své vozy. V sobotu zdemoloval svou škodu už jistý evropský šampion Efrén Llarena ze Španělska nebo Maďar Miklós Csomós, dnes je následoval například Ital Alberto Battistolli. I díky tomu se ze soutěže stal prakticky český šampionát.

"Barumka je strašně složitá. Kdyby se jelo na suchu, tak věřím, že ti kluci z Evropy, kteří tady jedou poprvé nebo zde mají minimum zkušeností, pojedou s námi nebo budou těsně za námi. Tyhle podmínky ale byly fakt náročné," podotkl Kopecký.

Podobně to viděl i Mareš. "Podmínkami to byl jeden z více nebezpečných závodů, které jsem odjel a tempo bylo šílené. A pokud mu chtějí zahraniční piloti bez zkušeností zde stačit, tak je to hodně těžké. Tratě jsou zrádné a každá chyba se bohužel tvrdě trestá. Proto jsme viděli tolik větších nehod," dodal třicetiletý pilot.

Sedmým dílem mistrovství České republiky bude na začátku října Invelt Rallye Pačejov.

Barum Czech rallye Zlín - absolutní pořadí:

1. Kopecký, Hloušek 1:59:27,6, 2. Mareš, Bucha -37,5, 3. Wagner, Winter (Rak./všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -39,3, 4. Cais, Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII) -46,3, 5. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -56,5, 6. Herczig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 Evo) -3:43,0, 7. Campedelli, Cantonová (It./Škoda Fabia Rally2 Evo) -4:07,3, 8. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -4:25,3.

Průběžné pořadí MČR (redukovaný počet bodů): 1. Kopecký 322,5, 2. Mareš 262,5, 3. Stříteský 218,5.