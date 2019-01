Mladoboleslavsko/ Všechny čtyři skupiny regionálních soutěží stolních tenistů Mladoboleslavska

Poslední kolo okresních soutěží družstev:

Regionální soutěž I. třídy

Steer MB B – Kochánky 8:10 (Čech, Syrový a Macoun 2, Jírovec 1, 1x čt. – J. Vraník 4, Ježek 3, P. Vraník a Vaňousek 1, 1x čt.). Jos. Důl B – Plazy 10:8 (Bezděk st. a Bezděk ml. 3, R. Pácha 2, Ďurfina 1, 1x čt. – Vyrtych 3, Řezáč 2, Trlida a Štolovský 1, 1x čt.). Otradovice – Auto Škoda E 11:7 (Charvát ml. 4, Šmejser, Kupský a Jelínek 2, 1x čt. – Kopecký, Školník a Sluka 2, Vyhnánek, 1x čt.). Mn. Hradiště D – Dol. Bousov 12:6 (Šťastný, Dlask a Černovský 3, Stránský 1, Haas, 2x čt. – Niems 4, Odstrčilík a Štolovský 1, Novák). Auto Škoda D – Bělá D 13:5 (Kouřil a Hendrych 4, Niedermertl 3, Hovorka 1, Sucharda, 1x čt. – Krucký 2, Voukoun a Peca 1, Ginzlová, 1x čt.). Dol. Stakory – Kosmonosy B 8:10 (M. Kopal a Matějů 2, J. Kopal a Pejta ml. 1, 2x čt. – Čuban 4, Durdis st. a Volf 3, Černý).

Regionální soutěž II. třídy

Steer MB C – Mn. Hradiště E 2:16 (Duda 2, Marek, Nekola – Pleticha a Mareš 3, Ort 2, Hajlich a M. Kraušner 1 1x čt., 5xWO). TJ Březno – Dol. Stakory B 8:10 (Drahota 4, Just 3, Žďánský, Klíma, Novotný, 1x čt. – J. Kopal 3, Jomáš, Pejta st. a Šaněk 2, 1x čt.). Bělá E – Auto Škoda G 8:10 (Kolegarová a Vokoun 2, Svobodová a Ginzlová 1, 2x čt. – Antoš 4, Sucharda 3, Kovařík 2, Bušek 1). Chotětov A – Chotětov B 13:5 (Sekelský 4, Tešla a Vinklář 3, Novotný 2, 1x čt. – Merčák 2, Moc st. a Moc ml. 1, Morávek, 1x čt.). Auto Škoda F – Otradovice B 14:4 (Školník, Vyhnánek a Sluka 4, Tvrzský, 2x čt. – Polanský, Žerava st., Macura a Žerava ml. 1). Plazy B – Jos. Důl C 7:11 (Vtelenský 3, Běloubek 2, Čuban 1, Vaňousek, 1x čt. – Ďurfina 4, R. Pácha 3, Bezděk ml. 2, Bříška 1, 1x čt.).

Regionální soutěž III. třídy

Otradovice C – Steer MB D 13:5 (Vaňousek a Mareš 3, Mrázek ml. a Skála 2, 2x čt., 1xWO – Hodboď 2, Ráb, Nekola a Rozkovec 1). TJ Březno B – Dol. Stakory D 11:7 (Novotný, Dlask a Žďánský 3, Dragoun 1, 1x čt. – Jonáš 3, Drapák st. 2, Brabec 1, Drapák ml., 1x čt.). Podlázky A – Slavoj Čistá 11:7 (M. Pácha, Ulman a Kučera st. 3, Horák 1, 1x čt. – Smutný 4, Hadač a Bělohlav 1, Rampas, Doubek, 1x čt.). Dol. Bousov B – Mn. Hradiště F 4:14 (Jihlavec, Nitray a Novotný 1, Noha, 1x čt. – M. Kraušner 4, Mareš, Černovský a J. Kraušner 3, 1x čt.). Jos. Důl D – Podlázky B 15:3 (F. Havlík st. a Barva 4, Pilař 3, Resl 2, 2x čt. – Kozák 2, Žďánský 1, Trlida, Marján). Dol. Stakory C – Sokol Březno 0:18 (Šaněk, Jonáš ml., Čhňupa, Hercík – Titlbach st., Bartoš, Charvát a Stejskal 4, 2x čt.).

Regionální soutěž IV. třídy

Chotětov C – Steer E 11:5 (Merčák a Janoušek 3, Jabůrek 1, 1x čt., 3xWO – Vichnarová a Včeláková 1, Hovorková, 3xWO). Podlázky C – Bělá F 8:10 (Špaček a Šimeček 3, Šindelář 1, Kučera ml., 1x čt. – Marejková 4, Kulich a Fejfar 2, Piešťanský1, 1x čt.). Otradovice D – Jos. Důl E 7:11 (Macura 3, Petr Lisik 2, Patrik Lisik 1, Honzák, 1x čt. – Jetel 4, Schoř 3, Petrus 2, Resl 1, 1x čt.). Dol. Bousov C – Plazy C 10:8 (Noha 4, Kolek 2, Odstrčilík a Berounský 1, 2x čt. – Jonáš a Kučera 3, Urban 2, Zítka). Čistá B – Otradovice E 14:4 (Kubín 4, Rampas a Martinec 3, Hašl a Doubek 1, 2x čt. – Štros 2, Novák a Žerava ml. 1). Dol.Stakory E – Sokol Březno B 2:16 (P. Vele a Šámal 1, Černý, D. Vele – Duška, Titlbech ml. a Mázl 4, Rágulík 2, 2x čt.).