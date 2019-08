Bruno Stoček si tam, po nevydařeném startu na evropském šampionátu, kde po hromadném pádu byl ze závodu rozhodčími zastaven, dojel pro vítězství. V juniorské kategorii nenašel příslušník mladoboleslavského Ivar CS Author Teamu přemožitele, když ve finiši porazil Jakuba Hníka. Podle reakce po závodě byl svým umístěním Bruno překvapen, ale pochopitelně potěšen.

„Z výsledku jsem překvapený, před startem jsem to vůbec nečekal. Už od startu se jelo docela ostře a ve třetím ze sedmi kol v nejtěžším stoupání nás asi deset odjelo. I když jsme si vybudovali docela pohodlný náskok, tak naše skupinka pořád závodila a nastupovalo se. Zejména kluci z týmu Mapei spolu dobře spolupracovali a dělali nám to hodně těžké. Všechny to stálo hodně sil, takže v posledních dvou kolech se tempo zase uklidnilo a šetřili jsme síly do finiše. V posledním kole opět v nejtěžším stoupání nás zkusil překvapit Kuba Hník a i když si udělal malý náskok, tak se mi ho podařilo ve sjezdu dojet a až do cíle jsme spolupracovali. Ve spurtu jsem měl potom o trochu víc sil já,“ popsal vydařený závod Bruno Stoček.

„Je to nádherný úspěch. Bruno se konečně dočkal i nejvyšší příčky, na kterou dlouho čekal. Je to pro něho odrazový můstek do dalších závodů,“ hodnotil trenér Ivar CS Author Teamu Václav Ježek.

Už o tomto víkendu bude dvojice Bruno Stoček a Tomáš Ježek startovat na dalším díle silničního českého poháru v Ostravě. V sobotu se jede kritérium, v neděli pak silniční závod.

„Věřím, že oba kluci potvrdí svoji příslušnost k české špičce, budou se pohybovat na čele závodu a snad z toho bude i nějaké to umístění na stupních vítězů,“ věří manažer boleslavského týmu Josef Hladík.