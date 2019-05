Startovali na závodech světového poháru na horských kolech v Německu. Ve zhruba 160členném startovním poli skončil Hladík na 60. místě, Šulc dojel o dvě příčky za ním. Zatímco Hladík byl s výkonem spokojený, Šulc byl rozladěn ze svého nepovedeného startu, po kterém mu chvíli trvalo, než se dostal do optimálního tempa.

V Kroměříži se jely další závody českého poháru v silniční cyklistice. Závodilo se na ne příliš těžkém okruhu, proto většinou do cíle dojížděla v čele velká skupina a rozhodovalo se ve spurtu.

Nejlépe se dařilo staršímu žákovi Jakubu Elbadrimu, který dojel ve finiši padesátičlenné skupiny čtvrtý. Václav Ježek skončil třináctý a Adam Bernát dokončil na 33. místě. „Kluci jeli aktivně, věděli, že by bylo fajn peloton roztrhat, nastupovali a zkoušeli to, ale nakonec dojížděl balík pohromadě. Byl to od kluků pěkný závod,“ hodnotil výkony hlavní trenér týmu Václav Ježek.

Parádní závod po třítýdenní pauze zaviněné zraněním kolene odjela juniorka Natálie Klímové, když skončila šestá. „Šesté místo je vážně parádní výkon,“ podotkl trenér Ježek.

Ve spurtu se rozhodlo i mezi kadety. Tam dojel boleslavský Matěj Stránský šestnáctý a čtyřiadvacátý skončil Tomáš Doležal. „Matěj mohl dopadnout daleko lépe, tipoval bych i medaili, ale ve finiši se dostal do kolize, musel vytrhnout nohu z pedálů a to ho stálo přední umístění,“ podotkl trenér Ježek.

Kadetka Kateřina Hladíková se při finiši dostala také do strkanice, ale uhájila si desáté místo, Barbora Jeřábková obsadila čtyřiadvacátou příčku. „Zajímavostí však je, že ještě včera se v oficiálních výsledcích Katka neobjevila, musíme zjistit, co se stalo,“ nechápal trenér Ježek.

Juniorský závod pořádně rozhýbali jezdci IVAR CS AUTHOR Teamu. Jakub Daněk se pokoušel třikrát ujet hlavnímu poli, ale vždy byl dostižen. Smolný závod jel Bruno Stoček, který se před cílem pokoušel uniknout soupeřům, ale ti ho dostihli dvě stovky metrů před cílem, Bruno se tak ve finiši propadl na šestnáctou pozici. Daněk dojel tři místa za ním.

Skvělou zprávou je, že Bruno Stoček dostal nabídku, aby se zúčastnil silničního etapového závodu ve Švýcarsku, kam pojede s reprezentací za necelé dva týdny.

Kolem Máchova jezera se jel 14. ročník závodu na horských kolech Author 50 Bezděz. Ve vložených mládežnických závodech se dařilo i závodníkům z IVAR CS AUTHOR Teamu, když třikrát svůj závod vyhráli. Ve svých kategoriích nenašli přemožitele Matyáš Dlouhý (do 6 let), Aneta Dlouhá (10 – 12 let) a Tomáš Hájek (10 – 12 let). Navíc v kategorii 10 - 12 let dojel Eliáš Hofman druhý, Michal Kavalír pátý a David Koželuh čtrnáctý. Stříbro vybojoval i Matěj Liška (do 6 let), čtvrtý pak dojel v kategorii 7 – 9 let Štěpán Hájek, jen tři vteřiny od bronzu.

O víkendu čeká dvojici Šulc a Hladík závod světového poháru na horských kolech v Novém Městě na Moravě, silničáři v čele se Stočkem si odskočí na malé soustředění do Krkonoš. Starší žáky a kadetky čeká v Lanškrouně silniční Závod míru. A poslední část vyrazí na závody horských kol.