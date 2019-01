Mladá Boleslav - Boleslavský kouč byl zklamán z výkonu svých svěřenců v utkání II. ligy futsalu s Arsenalem Benešov.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Boleslavští futsalisté zklamali v roli favorita na domácí palubovce v utkání II. ligy s Arsenalem Benešov. Podlehli 4:8 a jejich výkon měl alespoň co do průměrnosti daleko. Výše a způsob prohry hodně mrzel i boleslavského kouče Jiřího Baboráka:

„Prostě to hrát jenom ve čtyřech zkušených lidech nejde. Dokud jsme měli síly, tak jsme o fous byli lepší, i když Arsenal hrál hodně zkušeně a dost nás trápil svojí vysunutou obranou. Ale my jsme z těch pěti šancí v první půli měli dát alespoň dva góly. Pak by to bylo mělo asi jiný vývoj. Jenže jsme Benešov posadili na koně pokaženým střídáním naší „juniorské“ čtyřky, a soupeř šanci již nepustil. Navíc jsme byli hodně rozzlobeni na „mezinárodního“ rozhodčího při situaci, která předcházela bezprostředně před třetím gólem v naší síti. Jeho výklad ohrožení hráče skluzem je opravdu kuriozitou – „brankář je v šestce chráněn, to znamená, že při jeho skluzu do míče neohrožuje hráče, i když ho zasáhne.“ Takže Poláčka neohrozil, když ho nabral jako na vidle a málem mu zlomil nohu a s míčem vyjel až z brankoviště. Pak už to byla klasika - bezzubý tlak a křeč, snaha, ale na co sáhnete je špatně. Power – play, góly skoro do prázdné branky, nervozita, kritika rozhodčích při každém sporném zákroku. Prostě jsme zápas s tím, co jsme měli k dispozici, nezvládli, a tak, jako jsme vyučili Andy u nich doma my, tak nás prakticky stejně přejel ve druhé půli Arsenal. Nezbývá než soupeři pogratulovat.“