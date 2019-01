Mladoboleslavsko - V nejvyšší okresní soutěži Kochánky prohrály poprvé, ale stále vedou.

Regionální soutěž I. třídy

Kosmonosy C – Kochánky 10:8 (Zajíček a Procházka 3, Čuban 2. Potměšil 1, Černý, 1x čt. – J. Vraník 3, Vaňousek 2, P. Vraník a Ježek 1, 1x čt.). Jos. Důl A – TJS Březno 17:1 (Veselý, R. Pácha a Bříška 4, Kunst 3, 2x čt. – Drahota 1, Žďánský, Folprecht, Novotný). Mn. Hradiště D – Dol. Stakory 13:5 (Dlask 4, P. Černovský a J. Černovský 3, Stránský 1, 2x čt. – Matějů 2, Šádek ml., Ondráček a Pejta ml. 1). Bělá D – Chotětov 16:2 (Krucký, Slobodzián a Kapras ml. 4, Balcar 3, 1x čt. – Tešla 1, Merčák, Sekelský, Novotný, 1x čt.). Auto Škoda E – Mn. Hradiště E 7:11 (Sedláček st. 4, Nidermertl, Sluka a Valenta 1 – Beniš a Pleticha 3, Koloc ml. 2, M. Kraušner 1, 2x čt.). Steer MB – Jos. Důl B 14:4 (Řehořek 4, Syrový, Macoun a Šádek 3, 1x čt. – Petrus 2, Bezděk ml. 1, Bezděk ml., Ďurfina, 1x čt.).

Regionální soutěž II. třídy

Chotětov B – Steer MB B 12:6 (Bláha 4, Moc ml. 3, Vinklář 2, Moc st. 1, 2x čt. – Syrový, Marek a Duda 2, Hodboď). Jos. Důl C – Auto Škoda F 6:12 (Jetel a Pilař 2, Fr. Havlík ml. 1, J. Havlík, 1x čt. – Bušek, Milan Heilek a Sucharda 3, Sluka 2, 1x čt.). Plazy – Bělá E 15:3 (Vyrtych a Štolovský 4, Bartoň a Běloubek 3, 1x čt. – Vokoun a Marejka 1, Dufek, Dohnalík, 1x čt.). Dol. Stakory B – Otradovice 6:12 (Jonáš, Chňupa a Pejta st. 1, 3x WO – Charvát ml. a Kupský 4, Žerava ml. 2, Mrázek ml., 2x čt.). Sokol Březno – Mn. Hradiště F 18:0 (soupeř se nedostavil). Dol. Bousov – Jos. Důl D 13:5 (Vlasáková 4, Štolovský 3, Odstrčilík a Novák 2, 2x čt. – Petrus 3, Barva a Schoř 1, Jabůrek).

Regionální soutěž III. třídy

Otradovice B – Steer MB C 17:1 (Polanský, Kupský a Macura 4, Žerava st. 3, 2x čt. – Hodboď 1, Rockel, Ráb, Šlapáček). Otradovice C – TJS Březno B 6:12 (Vaňousek 3, Mareš a Skála 1, Novák, 1x čt. – Klíma 4, Novotný 3, Žďánský a Dlask 2, 1x čt.). Auto Škoda G – Dol. Stakory D 14:4 (Čeřovská a Suchardová 3, Vyhnánek 2, Čeřovský ml. 1, 5x WO – Drapák st. 2, Jonáš st. 1, P. Vele, 1x čt.). Dol. Stakory C – Chotětov C 10:8 (Šaněk 3, Jonáš ml., Chňupa a Kopal 2, 1x čt. – Bláha 4, Janoušek 3, Jabůrek, Blažkovan, 1x čt.). Čistá – Plazy B 9:9 (Smutný 3, Volf st. a Petr Havelka 2, Hadač 1, 1x čt. – Vtelenský a Stejskal 3, Kučera 2, Trlida, Čuban, 1x čt.). Dol. Bousov B – Podlázky 13:5 (Vlasáková 4, Noha a Jihlavec 3, Nitray 1, 2x čt. – M. Pácha 3, Ulman a Kučera st. 1, Horák).