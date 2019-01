Mladá Boleslav - Ženy v krajském přeboru využily domácí palubovky k plnému bodovému zisku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Dospělá i mládežnická basketbalová družstva Auto Škody pokračovala v mistrovských soutěžích se střídavými úspěchy.

Krajský přebor žen

Auto Škoda – BK Beroun 86:53

Proti družstvu Berouna si boleslavská děvčata vzhledem ke kladné vzájemné bilanci věřila. Po vydařené první čtvrtině, kterou AŠ vyhrála 28:7, pokračovalo družstvo v dobrém výkonu po celé utkání. I když vzhledem vysokému náskoku v závěru trochu polevilo, dosáhlo přesvědčivého vítězství rozdílem 33 bodů. V utkání dostaly příležitost všechny hráčky včetně dorostenek.

Body a sestava AŠ: Sopirjaková 18, Kubínová 17, Antošová 16, Chmelová a Ondrášiková po 8, Bonaconzová 6, Nerudová a Osaulenko po 4, Kolářová 2, Němečková 2.

AŠ – Dobřichovice 79:47

Další soupeř Boleslavaček budil větší respekt. Přes váhavý začátek se domácím hráčkám podařilo zpřesněním hry a plněním pokynů trenérů odskočit do půlky utkání o 20 bodů. V trendu zlepšování hry děvčata pokračovala i v druhé polovině a potvrdila jasné vítězství.

Body a sestava AŠ: Kubínová 15, Sopirjaková 13, Antošová 12, Osaulenko 11, Chmelová 9, Ondrášiková 7, Bonaconzová, Kolářová a Nerudová po 4.

Krajský přebor II. třídy mužů

V obou utkáních C – tým Auto Škody těžil ze zkušeností hráčů starší hráčské generace a dravosti mladých basketbalistů, kteří mají v mužstvu možnost získávat zkušenosti. Nejstarším hráčem týmu je Jiří Nezavdal (ročník narození 1958), nejmladším Martin Bušek (ročník narození 1993). V týmu hrají otcové se svými syny – Petr Bušek se syny Janem a Martinem a Ivo Hostonský se synem Janem.

AŠ C – Kostelec n. Č. L. 83:67

Body a sestava AŠ C: P. Bušek 26, Kažmír 21, J. Hostonský 14, M. Bušek 10, J. Bušek 4, L. Jonáš 4, Jánský 2, Červinka 2.

AŠ C – Kolín C 87:68

Body a sestava AŠ C: P. Bušek 21, Kažmír 20, P. Kovárik 16, M. Bušek 12, Váně 10, J. Bušek 6, Nezavdal 2.

Dorostenci U16 - liga

Auto Škoda na Žižkově a v Českých Budějovicích dosáhlo konečně v lize U16 zaslouženého a dlouho očekávaného vítězství.

Sokol Žižkov – AŠ 73:61

Pražský celek byl papírovým favoritem, ale výsledek byl dlouho na vážkách V poslední čtvrtině pak vzrostl náskok domácích až na 18 bodů, který Auto Škoda snížila presingovou obranou na přijatelných 12 bodů v závěru utkání.

Body za AŠ: Duc Le Anh 29, Šimůnek 17, Buďa 4, Zlámaný 4.

Čes. Budějovice – AŠ 83:62

Hostující tým dosáhl zaslouženého vítězství. Po bydařené první a druhé čtvrtině přišlo u boleslavských chlapců malé zaváhání, kdy soupeř snížil desetibodový náskok a ujal se vedení o dva body.

Hráči Mladé Boleslavi zlepšenou obranou a přechodem do rychlého protiútoku zvrátili výsledek na svou stranu a nakonec porazili soupeře výrazným rozdílem.

Body za AŠ: Šimůnek 31, Duc Le Anh 27, Zlámaný 6, Kerda a Křovina 4.

Liga žákyň

AŠ – Karlovy Vary 38:92

Duel měl od začátku jednoznačný průběh, když hostující hráčky přehrávaly domácí tým po všech stránkách. Zkraje to vypadalo na totální debakl, ale díky částečně zlepšené obraně boleslavského týmu se podařilo zabránit stobodovému přídělu.

Tým Karlových Varů prokázal své zkušenosti z loňského ročníku ligy a boleslavským děvčatům předvedl svou sílu zejména v rychlosti, a přitom jednoduchosti hry.

AŠ – Baník Most 44:63

Střetnutí bylo herně vyrovnané a Auto Škoda byla v úvodu lepším týmem. Pak však vinou nepřesné koncovky domácích byl na konci úvodní čtvrtiny pouze dvoubodový rozdíl.

Boleslavačky přitlačily své soupeřky i v úvodu druhé čtvrtiny, poodskočily na rozdíl šesti bodů, ale pak přišel totální bodový výpadek v druhé polovině druhé čtvrtiny a hostujícímu týmu se podařilo výsledek otočit.

O výsledku rozhodla především lepší střelecká produktivita Mostu. I přes porážku si však mladoboleslavské hráčky zaslouží pochvalu za předvedenou hru a bojovnost.

Sestava AŠ: Andltová 8, Bartošová 5, Chlistovská 8, Čermáková 10, Elznicová, Hollósi, Kubínová 29, Levová, Naimanová 8, Nepokojová 4, Vodseďálková 10, Zákoutská.

JIŘÍ MLADÝ