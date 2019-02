Ústí nad Labem - Pečenka vybojoval zlato, Riedl se pyšnil bronzem.

KABU. Ilustrační obrázek. | Foto: Petra Slámová

Boleslavští karatisté zakončili úspěšnou sezonu ziskem dalších dvou medailí. Na nevelký turnaj pro začátečníky – Vánoční pohár talentů 2010 do Ústí nad Labem, vyrazili sice jen dva reprezentanti Auto Škody, ale oba se ve svých kategoriích medailově prosadili.

Mezi žáky do devíti let si výtečně vedl Jakub Pečenka. Prošel eliminačními koly až do finále a jasně zvítězil. Potvrdil výrazné zlepšení a byl po zásluze odměněn za zvýšenou tréninkovou píli.

Mezi žáky se 7. kyu si dobře vedl Jakub Riedl. Během eliminačních kol sice smolně prohrál 1:2, ale v opravných bojích o třetí místo již nezaváhal a zvítězil. Letošní soutěžní sezonu ukončil ziskem bronzu.

Nejúspěšnější středočeský klub karate TJ Auto Škoda Mladá Boleslav děkuje všem svým příznivcům i partnerům včetně města Mladá Boleslav, kteří výrazně napomohli tomu, že letošní rok byl pro boleslavské karate opět velmi úspěšný.

V únoru příštího se dostane dalšímu z karatistů Auto Škody cti reprezentovat Českou republiku na evropském šampionátu mládeže a na všechny závodníky čeká celá řada soutěží, včetně republikového mistrovství a také již osmnácté Vánoční ceny Mladé Boleslavi.

LADISLAV MAREŠ