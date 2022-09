Do něj se zapojilo přes 500 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a výsledky ukázaly nepěkné vyhlídky. Sportovní subjekty s vnitřními sportovišti čelí nárůstu výdajů za energie o 135 % oproti minulému roku, což činí v průměru více než 300 tisíc měsíčně na klub.

61 % klubů se proto dostává do existenčních problémů a hned 58 % klubů může kvůli tomu skončit už v průběhu příštího roku. Pro 84 % klubů jsou existenčně důležité dotace od státu. Samotné kluby se totiž můžou bránit jen částečně. Konkrétně zvýšením členských poplatků, zdražováním pronájmu třetím stranám, případně snížením teplot a používání teplé vody.

„Sport se dotýká všech oblastí života, ale je podceněn. Je klíčový, ale politici to nechápou. Obrátíme se na premiéra jako garanta českého sportu, na ministra financí a na Národní sportovní agenturu ohledně významných kroků. Pokud nepomůžou, naplní se černé scénáře,“ uvádí Jansta.

Jeho slova potvrzují i data, která posbírala Česká obec sokolská. 90 % tělocvičných jednot vnímá enormní náklady jako problém pro další fungování a rovnou čtvrtina hodnotí situaci jako ohrožující existenci.

„Mezi smutnými rekordmany, co se týče zdražování, můžeme zmínit T. J. Sokol Mšené Lázně. Náklady na plyn jim stouply ze 60 tisíc na 405 tisíc korun a u elektřiny ze stejné částky nad 385 tisíc korun,“ uvádí konkrétní příklad Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Stoupající ceny energií budou mít za důsledek, že sportovní kluby budou muset omezit svoji činnost, snížit počet tréninkových jednotek a snížit počet trenérů u dětí, kterých je už v současnosti nedostatek.

Jak proti tomu bojovat? „Důležité bude zahrnutí sportovních spolků do zastropování cen energií,“ říká Moučková, na jejíž slova navazuje předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk Ertl. „Ze strany státu by se měly zvednout peníze na příští rok. Měl by se ale udělat akční plán toho, co je důležité a co není. Některé věci pořád jsou zbytné. Jde tady o budoucnost České republiky, generace, která přijde po nás. To by měl být hlavní apel, aby se k tomu stát i obce nějakým způsobem zachovaly,“ dodává.

Současnou kritickou situaci silně pociťují zejména zimní stadiony nebo bazény. Jak jsme informovali v Deníku, konec hrozí po Novém roce například na zimáku v Rakovníku, kde mají ceny energií zafixované do konce roku.

„Patnáct klubů už fixaci na energie nemá a 60 klubů ji má jen do konce roku. V existenční krizi je v současné době zhruba 25 klubů. HC TJ Šternberk už svoji činnost ukončil,“ vyjmenovává Milan Vacke, člen výkonného výboru Českého hokeje a sám provozovatel sportovního areálu v Klášterci nad Ohří.

Podobně velké starosti potkaly i české beachvolejbalové kluby. „Problémy má 24 klubů. Všechny zdražily tréninky a příspěvky minimálně o 10 %. V současné době se neví, zda se vůbec odehrají bechavolejbalové soutěže a zda se na zimu připraví přetlakové a nafukovací haly,“ popisuje předseda Pražského volejbalového svazu Jakub Lébl.

Sportovní organizace se proto upínají zejména k Národní sportovní agentuře a jejímu dotačnímu programu na provoz a údržbu. K dispozici je ovšem jen 385 milionů korun, přičemž podle žádostí by bylo potřeba alespoň 800 milionů.

