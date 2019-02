Mladá Boleslav - Boleslavský silák Karel Jiroušek zvedl při vyhlášení ankety Sportovec Mladoboleslavska neoficiální český rekord v mrtvém tahu.

Nadechl se, přivřel oči a zabral. Jeho svaly se napnuly k prasknutí. Pak zabral a byl konec. Takhle to opakoval třikrát.



Karel Jiroušek, boleslavský silák se na slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců Mladoboleslavska zvedl třikrát činku.



Pět stovek diváků ve Škoda Auto Muzeu těch minut ani nedýchalo.



Vždyť Karel zvedl nejprve 250 kilogramů a poté ještě o třicet více – rovných 280! A to v disciplíně mrtvý tah, nebo-li v pozdvihu, což je jedna součást silového trojboje. Cílem siláka je zvednout činku do napnutých rukou a napnutých nohu. Vlastně do polohy stoj vzpříma.



První dva pokusy Karel zvládl na jedničku.



Pak ale přišel dlouho očekávaný okamžik. Když se Jiroušek sehnul k čince, která vážila 300 a půl kilogramu, rozhostolo se neuvěřitelné ticho.



300,5 kilogramu znamená nový český rekord ve váhové kategorii do 82,5 kg. Ten pokus stál za to. Boleslavský borec, ve kterém by nikdo nehádal siláka, se sehnul k čince. A začal boj o silácký rekord. Trval deset vteřin.



Karel zvedl činku zhruba do poloviny. Na pět vteřinek se zastavil, a pak přišel rozhodující okamžik. Buď, anebo. Buď činka poletí k zemi a diváci zatleskají.



Nebo se pokusí vydolovat zbytky sil a přivést sál Škoda Auto Muzea do varu.



Karel zabojoval.



Když se jeho tělo s činkou pozvedlo o centimetr, už bylo jasné, že tenhle pokus zvládne.



Ještě když chybělo do napnutých nohou pár centimetrů, sál vybuchl obrovským nadšením.



Vzápětí letěla činka k zemi a Jiroušek skončil v objetí kamarádů z fitka.



Právě padl nový český rekord. Bohužel, jen neoficiální. K oficialitě by bylo třeba právě oficiální soutěže. Ve Škoda Auto Muzeu šlo pouze o exhibici.



Karel Jiroušek, druhý z juniorského mistrovství Evropy 2002, si moc nevěřil. Den před vystoupením řekl: „Myslím si, že zvednu činku tak osmnáct, dvacet centimetrů nad zem.“



Těsně před pokusem utrousil: „Myslím si, že tak na devadesát procent to dám.“



A dal.