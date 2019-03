Obnovená anketa o Boleslavského sportovce roku 2018 jde do finále. Organizátoři akce již mají spočítané výsledky, které vzešly z hlasování odborné poroty a také podle hlasování na webových stránkách města. Výsledky jsou však stále zapečetěné a k jejich odtajnění dojde dnes na slavnostním galavečeru. Ten odstartuje v 18 hodin v mladoboleslavském Domě kultury a jsou na něj zvání všichni příznivci mladoboleslavského sportu. Vstupné je zdarma a dokonce není potřeba ani žádná vstupenka. Stačí pouze dorazit na místo konání akce.

Vyhlašovat se budou ocenění v kategoriích jednotlivec, kolektiv dospělých a mládeže, talent do osmnácti let, krajánek a trenér. Jedna z osobností mladoboleslavského sportu pak bude uvedena do síně slávy. Během galavečera navíc vystoupí také kapela Mirai a překvapivou roli pak bude mít během večera také olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle.