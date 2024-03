Vyhlášení sportovní ankety je na programu v úterý 12. března od 18 hodin v Domě kultury. Po Boleslavském deníku převzalo pořádání tradiční ankety město Mladá Boleslav.

Judista Adam Kopecký byl Mladoboleslavským sportovcem roku 2022 | Foto: Zdeněk Kolín

Už v úterý 12. března bude na slavnostním galavečeru v Domě kultury odtajněno jméno sportovního krále či královny boleslavských sportovců za rok 2023. Od 18 hodin totiž proběhne na tradičním místě vyhlášení ankety Mladoboleslavský sportovec roku.

Anketu od roku 1992 pořádal Boleslavský deník, posledních šest let pak patronaci převzalo statutární město Mladá Boleslav. Na galavečeru se sejde se dlouhá řada úspěšných mladoboleslavských sportovců a nejlepší z nich, kteří vzešli z hlasovaní téměř stovku oslovených sportovních odborníků, novinářů, městských zastupitelů a zástupců samotných oddílů, si navíc domů odnesou vavříny.

Právě sportovní oddíly měly možnost nominovat své zástupce k následnému hlasování poroty. „Letos se nám sešlo hned 120 nominací sportovců, oddílů a trenérů,“ prozradili pořadatelé. Všichni navržení společně s jejich úspěchy v uplynulém roce byli rozděleni do šesti kategorií – jednotlivec, kolektiv, trenér a cvičitel, talent do 18 let, kolektiv mládeže a krajánek. Sedmou kategorií je pak Síň slávy, do níž bude i v letošním roce uvedena jedna z boleslavských sportovních legend.

„Nejvíc nominací tradičně dorazilo v rámci kategorie sportovních talentů, kde máme letos mezi mládežníky nominovaných 34 sportovců,“ těší náměstka primátora Daniela Marka.

Samotné hlasování probíhalo v druhé polovině února a pořadatelé už znají její výsledky. Ty jsou samozřejmě v utajení a jejich výsledky budou zveřejněny na zmiňovaném galavečeru, na nějž je tradičně vstup zdarma a jsou na něj zváni kromě sportovců také všichni fanoušci z řad široké veřejnosti.

Ti se mohou kromě defilé sportovních hvězd těšit také na tradičního moderátora z televize Nova Petra Plintoviče, kterému nebude tentokrát sekundovat jeho sličná kolegyně Inna Puhajková, nýbrž známý fotbalový šoumen a glosátor Petr Švancara, známý také z poslední série soutěže Survivor. O hudební stránku večera se postará Heidy Janků a chybět nebude ani již tradiční boxovací soutěž.

Připomeňme si ještě, kdo si odnesl palmu vítězství přesně před rokem: sportovním králem v nejprestižnější kategorii jednotlivců se stal judista Adam Kopecký, který patří k hlavním favoritům i v letošním roce. Mezi sportovními kolektivy vládli hokejisté BK Mladá Boleslav a talentem roku byl zvolen fotbalista Jan Buryán.

