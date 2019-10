Mladoboleslavský magistrát přijal v pondělí 7. října úspěšného judistu Adama Kopeckého (16), aby ocenil, jakých úspěchů se tomuto šestnáctiletému chlapci podařilo dosáhnout.

Adam Kopecký na magistrátu. | Foto: Šárka Charousková

V červenci to byl titul mistra Evropy, poté zazářil na dalším závodě a to na mistrovství světa v kategorii dorostu. „Kdyby mi někdo na začátku letošního roku řekl, že přivezu zlato z Evropy i ze světa, ťukal bych si na hlavu. Je to sezóna snů," uvedl na návštěvě magistrátu Kopecký.