Zrodil se na konci minulé sezony. Pár nabídek ze Švédska jsem měl už v sezoně předtím, ale až teď jsem cítil, že je správná příležitost to využít a udělat velký krok ve svém životě. Měl jsem pocit, že je správný čas, na Kladně jsem tomu dal všechno, i když se postup nepovedl. Byl čas na změnu.

Těšíte se na novou výzvu?

Úplně neskutečně. Teď jsem si ale řekl, že si užiju poslední dny s rodinou v Česku a chvíli na to nebudu myslet, abych se ještě trochu odreagoval před sezonou. Je to splněný sen z mládí, snad to dopadne dobře.

Čeká vás nejlepší florbalová soutěž na světě. Máte z toho respekt?

Určitě respekt mám. Nevěřil jsem ani tomu, že bych šanci v téhle lize mohl dostat. Připravuju se na to pořád stejně. Pořád s Kladnem, i když všichni víme, že už tam hrát nebudu. Mám s nimi fyzické i florbalové tréninky. Nic speciálního nedělám. Naši trenéři jsou profesionálové, takže není potřeba nic měnit.

Bachmaier odchází do Švédska. Bude hrát za superligovou Hagundu

Bavil jste se s lidmi z klubu o tom, jaká by měla být vaše pozice v týmu?

Řešil jsem to s generálním manažerem Hagundy. Říkal, že herního času dostanu dost, to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem si Hagundu vybral. Mluvili jsme taky o tom, že můžu hrát na více pozicích, což se každému týmu hodí. To je moje velké plus. Doufám, že času na hřišti budu mít dost.

Když jsme spolu dělali rozhovor v březnu, tak jste říkal, že u případného zahraničního angažmá bude záležet, jak to půjde skloubit se školou. Jak jste tohle vyřešil?

Ještě mi zbývá rok do maturity, takže to bude oříšek. Věřím ale tomu, že se to bude dát skloubit. Přece jenom jsem na sportovním gymplu, takže moje škola sportovce podporuje. Pak už to bude jenom na mně, abych se naučil na maturitu a úspěšně ji zvládl. Už jsem si zjišťoval informace od pár lidí na Kladně, kteří měli zahraniční štaci a chodí na stejnou školu jako já. Ptal jsem se, jestli je možné to s maturitou skloubit, a všichni říkali, že to není nic nemožného. Věřím, že čas na učení si najdu a všechno dobře dopadne.

V novém klubu už jste se byl podívat. Co jste říkal na zázemí?

Lepší zázemí než v Uppsale neexistuje. Když začínal covid a přerušily se ligy, tak jsme tam byli na čtrnáct dní se spoluhráči a už v té době to bylo neskutečné. Teď, když to jede na sto procent, tak je to ještě lepší. Je to zázemí dělané jen přímo pro florbal, což asi nikde jinde na světě nenajdete. Je to úplně něco jiného než v Česku.

Mistrovství světa už vyhrál, teď sní Bachmaier o superlize a zahraničí

Jak by vaše rozhodování o odchodu ovlivnil případný postup s Kladnem do nejvyšší soutěže, který letos nevyšel?

Kdyby nám cíl vyšel, tak bych strávil ještě jednu sezonu na Kladně. Základem úspěchu nebylo jen postoupit, ale taky soutěž udržet. To se tady ještě nepovedlo, vždycky to byl postup a hned sestup. Kdyby to letos vyšlo, tak bych určitě ještě jednu sezonu zůstával. Bohužel to ale nevyšlo, takže přišel tenhle krok.

Jak se budete za touto sezonou ohlížet?

Je těžké to zpětně hodnotit. V některých věcech jsme zaostávali, bohužel ve více věcech než Karlovy Vary. Aspoň kluci vědí, na čem zapracovat. Samozřejmě ale věřím jim i celému projektu, který na Kladně je. Myslím, že Kladno jde správnou cestou, aby se do superligy dostalo, udrželo a za pár let třeba bojovalo i o play off. Byla to dobrá lekce, kterou jsme dostali, snad klukům pomůže.

Z toho, co říkáte, máte s kladenským klubem velmi dobrý vztah. Budete i nadále sledovat výsledky týmu?

Určitě budu, s kluky jsem v kontaktu. Celá moje florbalová kariéra se točila kolem Kladna. Akorát během covidu jsem hrál na Spartě, protože na Kladně se hrát nedalo. Jinak to bylo celou dobu jen Kladno. Je to pro mě srdcová záležitost. Mohl jsem uskutečnit nějaké přestupy do superligy, ale neudělal jsem je, protože jsem chtěl Kladnu pomoct do superligy. S tím projektem, který na Kladně je, je ale jen otázkou času, kdy se tam dostanou. To byl hlavní důvod, proč jsem zůstával.

Na draft se nesoustředím, kontakt se San Jose ale proběhl, prozrazuje Bareš