Futsalisté Malibu stráví vánoční svátky na šestém místě druholigové tabulky. Na jejího lídra ztrácí hratelných šest bodů, na medaili pak pouhé tři.

Futsalisté Malibu Mladá Boleslav porazili ve 13. kole 2. ligy Západ pražskou Spartu 9:2 (5:1). | Foto: Miloš Moc

Sparta Praha se neporáží každý den. A platí to v každém sportu, futsal nevyjímaje. A právě skalp mistrů České republiky z roku 2019 si připsalo boleslavské Malibu. V této sezoně už podruhé.

Tým kouče Beni Simitčiho se v poslední době potýká s vlastními problémy. V létě nebyla klubu udělena licence pro nejvyšší českou soutěž, proto startuje v loňském ročníku až v té druhé. V té je na posledním místě, když má vinou různých prohřešků zastavené přestupy, nově nemůže do zápasů posílat ani čerstvě registrované hráče. Navíc má na kontě šestibodový odpočet.

Také do Mladé Boleslavi přijelo torzo sestavy, když měli hosté k dispozici pětici hráčů do pole a jednoho brankáře. Pro Malibu tak šlo nakonec o pohodlnou výhru 9:2. „V zápase úrovně okresního přeboru viděla skvěle zaplněná mladoboleslavská hala jedenáct branek. My jsme jich dali devět, a bereme tak povinné tři body do tabulky,“ hodnotil kouč Michal Bílek přesvědčivou výhru svých svěřenců.

Obrazem: Ve Vítkovicích naprázdno bodově i střelecky, krize bruslařů trvá

Obhájci loňského bronzu jsou dvě kola po polovině druhé nejvyšší české soutěže v polovině tabulky na šesté místě. Z třinácti zápasů dokázali šestkrát vyhrát, čtyřikrát body dělili a třikrát odešli jako poražení. „První polovina tabulky je hodně našlapaná a na první místo ztrácíme hratelných šest bodů, na medailové příčky pouhé tři,“ nebalí ještě sezonu kouč Malibu. Toho mrzí hlavně remízové zápasy s pražskými Wizards, Benešovem a plichta v Ústí. „Všechny tyto zápasy jsme mohli, nebo spíše měli vyhrát. Tím bychom měli o těch zmiňovaných šest bodů víc,“ říká Bílek.

Hned lednový program ukáže, jaké budou ambice Růžovek do zbytku sezony. „Máme před sebou tři klíčové zápasy – hrajeme v Kadani, ve Světlé nad Sázavou a pak hostíme doma vedoucí Bohemku. Když tyto zápasy zvládneme, vrátíme se do bojů o příčky nejvyšší,“ dodává trenér Malibu.

FC Malibu Mladá Boleslav – Sparta Praha 9:2 (5:1)

Branky: 3. Vaněk (Vol), 8. Vaněk (pen.), 11. Machů (Zajíček), 13. Vaněk, 16. Zajíček (Machů), 30. Vaněk (Psinický), 32. Kopa, 33. Machů (Kopa), 39. Vaněk – 9. Vrchota (Řezníček), 23. Vrchota (Hodousek). Rozhodčí: Mollinger, Vévodová. ŽK: 1:3. Diváci: 200.



Malibu: Braneac, Truksa – Psinický, Kopa, Zajíček, Machů – Volf, Hurdes, Vaněk, Matějovský – Novák, Velechovský, Husák.

Sparta: Plecitý – Winter, Vrchota, Hudousek, Řezníček, Fejzullahi.