Svá kola roztáčí naplno už také motorsport. První ostrým podnikem pro českou soutěžáckou scénu bude Rally Bohemia, testovací závod se však pojede už o víkendu. Na autodromu v Sosnové se pojede speciální Mogul test rally.

Kopecký ovládl Rally Bohemia. | Foto: Škoda Auto

A při pohledu do startovní listiny rozhodně nepůjde o hobby sraz nějakých nazdárků. V sobotu totiž nebude na trati u České Lípy chybět snad nikdo z české špičky. A to ani několikanásobný český mistr z posledních let, tovární pilot Škodovky, Jan Kopecký. Ten se představí s novým navigátorem Janem Hlouškem, který naposledy jezdil s Filipem Marešem.