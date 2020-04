Vyznavači motorsportu a videoher měří síly s profesionálními jezdci rallye. Tým Škoda Motorsport se rozhodl uspořádat vlastní sérii virtuálních závodů na populární platformě DiRT Rally.

Ačkoli je mistrovství světa v rallye dočasně přerušeno, fanoušci si mohou zkrátit čekání originálními souboji se špičkovými piloty. Milovníci rallye dostanou šanci virtuálně usednout za volant vozu Fabie R2 evo a poměřit síly s úspěšnými profesionálními jezdci Chrisem Ingramem (mistr Evropy 2019), Pontusem Tidemandem (mistr světa v kategorii WRC2 z roku 2017), Oliverem Solbergem, Martinem Kočim nebo Petrem Semerádem.

„Nejen fanoušci, ale i samotné týmy a jezdci se nemohou dočkat obnovení závodů v rallye. To ale může ještě nějaký čas trvat, a tak jsme se prozatím rozhodli uspořádat vlastní online variantu Argentinské rallye. Úplně každý tak má možnost vyzvat profesionální jezdce z našich zákaznických týmů soutěžících s vozy Škoda Fabia Rally2 evo a poměřit s nimi své síly alespoň ve virtuálním světě,“ popsal šéf škodováckého Motorsportu Michal Hrabánek.

Unikátní Škoda Motorsport eChallenge se jede na virtuálních tratích Argentinské rallye od 22. do 26. dubna, tedy ve stejném termínu, kdy se měl v Argentině konat skutečný podnik mistrovství světa. Ten byl kvůli probíhající pandemii dočasně odložen, stejně jako květnová rallye v Portugalsku a červnový závod na Sardinii.

Pro šotolinovou Argentinskou rallye jsou kromě krásné přírody charakteristické i divácky atraktivní točité a úzké rychlostní zkoušky lemované skalami a velkými balvany, kde je opravdu náročné jet rychle. Dobrý čas je podmíněn velmi precizní jízdou absolutní kontrolou auta. Virtuální Argentinská rallye tak bude pro závodníky i hráče opravdu velkou výzvou. K jejímu co nejlepšímu zvládnutí budou nápomocni inženýři týmu, kteří poskytnou hráčům na facebookovém profilu Škoda Motorsport doporučení na optimální nastavení vozu, jako to dělají u zákaznických týmů během skutečné rallye.

„Základní pravidlo rallye je: nikdy se nevzdávat. Auta nyní čekají na další soutěže v garážích, proto se těšíme, že se celá rodina fanoušků, jezdců i zákazníků Škoda Motorsport může opět sejít na jednom místě, byť virtuálním. Všichni tak můžeme poměřit své síly a alespoň částečně si vynahradit soutěže, na které netrpělivě čekáme,“ řekl David Jareš, koordinátor zákaznického programu Škoda Motorsport.

SOLBERGA ZRADILA TECHNIKA

Ve hře bylo k začátku výzvy přihlášeno více než 1700 hráčů, včetně řady profesionálních jezdců. Zapojit se však lze kdykoliv až do skončení rallye a počty závodníků tak neustále rostou. Virtuální Argentinská rallye čítá celkem osm rychlostních zkoušek (dvě smyčky po čtyřech zkouškách) o délce 32 kilometrů. Všechny se jedou na suchu a v průběhu rallye jsou čtyři dlouhé servisy.

První den vedl s velkým náskokem 23 sekund uživatel Gentaroid, pak se ale ke své jízdě dostal Oliver Solberg a další rychlí jezdci a v závěru dne odsunuli tohoto Novozélanďana až na 15. místo celkového pořadí. Solberg potvrdil svou rychlost a v prvních pěti rychlostních zkouškách zajel s vozem Škoda Fabia Rally2 evo nejrychlejší časy. Jeho útok na celkové prvenství však zastavil nečekaný výpadek internetu během šesté rychlostní zkoušky, kvůli čemuž dostal automaticky penalizaci 15 minut. Čisté časy na RZ 7 a 8 pak měl opět nejrychlejší.

Je vidět, že i virtuální závody přinášejí řadu neočekávaných situací a technických problémů, které mohou s pořadím zásadně zamíchat. A protože do celkového hodnocení se počítá jediná ostrá jízda, ani fantastické tempo Solbergovi na prvenství nestačilo.

„Argentina je velmi těžká rallye, kde můžete velmi snadno zavadit o kámen nebo udělat nějakou jinou chybu. Byl to ale skvělý event. Celou dobu jsem jel naplno, takže bylo i pár krizovek, ale dopadlo to dobře. Než nám spadl internet, měl jsem vážně dobrou rychlost. Podívejte se na moje časy na rychlostních zkouškách a použijte je jako referenci. Hodně štěstí a zábavy!” vzkázal Solberg a přidal i pár tipů, jak se vypořádat s argentinskými nástrahami: „V Argentině není moc míst, kde si můžete cutem zkrátit trať a nahnat nějaký čas. Chce to opravdu čistou jízdu a dobrou rychlost. Klíčové je dostat se do správného rytmu, pak to jde mnohem snáz.”

V dalších dnes do akce půjdou například také Chris Ingram, Martin Koči a Pontus Tidemand.