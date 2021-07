Posláním České obce sokolské je vést Čechy k pohybu a k aktivitě, říká nejvyšší představitelka Sokola, starosta Hana Moučková. Jedním z klíčových projektů je Se Sokolem do života a ten zve všechny mateřské školy a organizace pracující s dětmi, aby se zapojily do již šestého ročníku, který odstartuje v září se začátkem školního roku.

Chystá se další pokračování projektu Se Sokolem do života. Česká obec sokolská vyzývá všechny školky k zapojení. | Foto: ČOS

V uplynulém roce cvičilo se Sokolem 28 procent všech mateřských škol u nás, celkem 1 656 organizací a přes 90 tisíc dětí. Do dalších let má ambici vzít pod svá sokolská křídla většinu mateřských škol a významně se tak podílet na rozvoji pohybové gramotnosti dětí ve věku od tří do šesti let. Hlavní myšlenku projektu – motivovat děti, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho jako přirozenou součást života – podpořil i profesor Pavel Kolář, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost pohybu u dětí.