Kateřina Hladíková po závodě přiznala, že jej brala hlavně jako kvalitní přípravu před nadcházejícím mistrovství světa. "Nevěděla jsem, co od sebe po nemoci očekávat, takže jsem jela s čistou hlavou. V závodě bylo důležité zůstat co nejdéle soustředěná, protože trať byla dost uklouzaná, to se mi povedlo, a díky tomu jsem získávala vteřinky. Ke konci jsem měla už trochu krizi, ale fanoušci mě neskutečně povzbuzovali kupředu. Byl to krásný zážitek a splněný sen. Teď jen doladit formu na mistrovství světa a snad to do top pětky vyjde, nejlépe na bednu," shrnula bronzová Kateřina Hladíková. V celkovém pořadí seriálu obsadila coby nejlepší z českých nadějí šestou příčku.