/FOTOGALERIE/ Vstup do nové sezony Ligy mistrů se basketbalistům Nymburka mimořádně vydařil. V 1. kole doma porazili posledního účastníka Final Four Bamberg 91:71. Hodně jim k tomu pomohl vydařený nástup do zápasu v podobě šňůry 16:0. Nejlepším střelcem zápasu byl s 24 body Jaromír Bohačík. Deishuan Booker přidal 18 bodů.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Bamberg (91:71). | Foto: Tomáš Laš

Nymburk nastupoval do zápasu s očekáváním, jelikož po letních změnách v kádru dosud neměl soupeře, který by jeho hru výrazněji prověřil. O to příjemnější překvapení byla úvodní dominance na palubovce. Německý celek se těžko prosazoval a než se rozkoukal, prohrával 0:16. Výraznou měrou se o to zasloužil Bohačík, který za první čtvrtinu nastřílel 13 bodů.