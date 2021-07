Páteční klání v Sosnové se nezapočítává do celkového pořadí Rally Bohemia. „Dnešní den byl určen především fanouškům. Oproti normálním rychlostním zkouškám, kde vidí závodní speciály pouze krátce, měli v Sosnové všechno jako na dlani a z diváckých tribun mohli sledovat celou trať. Navíc se celý den potkávali s posádkami, které mají v servisních zónách jen velmi málo času na kontakt s fanoušky,“ komentuje páteční show ředitel Rally Bohemia – Petr Pavlát.

Duely soudobých vozů v rámci Škoda Rally arény gradovaly až do semifinálových jízd a závěrečného finále, které ovládly tři zelenobílé Fabie R5 továrního týmu Škoda Motorsport. Těsně před závěrečnou finálovou jízdou přišel velmi zajímavý souboj mezi Fabií R5 Evo a její plně elektrickou mutací od Raimunda Baumschlagera. Z tohoto klání vyšla nakonec lépe benzínová Fabia R5 řízená Dominikem Stříteským.

Posádka Dominik Stříteský – Jiří Hovorka obsadila třetí místo. „Dnešek byl super, třetí místo v exhibici je pro nás parádní výsledek, i když tady vlastně ještě o nic nešlo. Porazili jsme i elektrickou Fabii, která má nejen velký výkon, ale také obrovský točivý moment. Snažíme se udělat to nejlepší a uvidíme, jak se nám bude dařit o víkendu,“ prohlásil Dominik Stříteský.

Druhé místo obsadila posádka Marco Bulacia – Marcelo Der Ohannesian a vítězem se stal Jan Kopecký se svým navigátorem Janem Hlouškem. „Byl to docela dlouhý den, nejen pro nás, ale také pro celý tým. Ale samozřejmě je to povedená show a diváci si ji určitě užili. Jsem rád, že jsme při příležitosti stodvacátého výročí továrního týmu obsadili první tři místa, i když opravdové závody začnou pochopitelně až zítra. Dneska o nic nešlo,“ zhodnotil dnešní den Jan Kopecký.

V kategorii 2WD pro vozy s jednou poháněnou nápravou zvítězila posádka René Dohnal a Roman Švec. „Zhodnotil bych to větou, konec dobrý, všechno dobré. Ráno tady bylo po nočním dešti hodně bláta a byl to dlouhý a náročný den. My jsme si ho ale celkem užili. Jeli jsme starší gumy, které už ke konci vůbec nefungovaly, takže jsem ani nečekal, že Davida ve finále porazíme. Odvážíme si trofej, ale závodit se začne až zítra,“ poznamenal René Dohnal.

Úvodní etapa 48. ročníku Rally Bohemia 2021 odstartuje v sobotu 10. července krátce po deváté hodině rychlostní zkouškou Městská. Pokud chcete maximum informací, sledujte Rally Bohemia LIVE.

Jan Koudelka