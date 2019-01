Mladoboleslavsko/ Šipkařské mistrovské soutěže pokračovaly dalším kolem.

Šipkaři mají za sebou 8. kolo mistrovských soutěží.

3. Středočeská liga A: Citrus Čachovice – Bendovka Praha 9:5 (body za Citrus: Vydřihost 3,5, Šleger 3, M. Hyška ml. 2,5). Milovice – Lysá n. L. 5:9. Tragikomix ŠK – XXL MB B 6:8. DC Hadi – Steer Krnsko 8:6. Sadská B – Mendosino B 6:8. Worm Gang – Čilecká šlechta 9:5. Rats – Kvakoš MB B 11:3.

1. Středočeská oblastní divize A: Šikl Lysá – Citrus Čachovice B 4:10 (body za Citrus B: J. Hyška 3,5, Vitásek 2,5, Schmidt 2, Červeňák a Školník 1). Lysá B – Džemala Kozačky B 6:8. Veltruby C – Džemala Kozačky 6:8. Kvakoš MB C – Mechové Přerov 3:11. Chemik Polabec B – Žraloci Cerhenice B 9:5. Benátky – Čilecká šlechta C 10:4.